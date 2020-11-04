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Общество

Как Новосибирск борется с коронавирусом

Депутаты обсудили, насколько эффективно оказывается помощь горожанам
Евгения МОРЕВА
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Дмитрий Асанцев. Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Дмитрий Асанцев. Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Основной удар осенней вспышки коронавируса пришелся на поликлиники: из-за роста заболеваемости врачи работают в крайне напряженном режиме. По официальной статистике, в столице Сибири зафиксировано более 17 тысяч заразившихся COVID-19, и заболеваемость продолжает расти. В связи с этим в городе созданы 188 специализированных бригад, которые сегодня работают в первичном звене. Они обеспечивают и организуют осмотр тех пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Служба скорой помощи также усилена: выделено 39 бригад, которые приезжают к больным коронавирусом.

Также медики используют экспресс-тесты. Это первый тест, который выявляет именно РНК, в течение часа можно получить результаты по наличию ковида.

Нужное предложение прозвучало от Совета депутатов города Новосибирска - обращаться за помощью при нехватке автомобилей.

- По информации из официальных источников, наблюдается прирост количества заболевших. Были также вопросы об увеличении коечного фонда и количества врачей. Понятно, что если мы перекидываем врачей непосредственно для борьбы с коронавирусом, то оголяем другие отрасли медицины. Врачи откуда ни возьмись не появятся. Даже при наличии возможности дополнительного обустройства коек и организации в каких-то местах специальных госпиталей мы просто физически не найдем специалистов, которые смогут лечить этих больных в настоящий момент времени, и взять их неоткуда. Министерство здравоохранения и правительство Новосибирской области используют все существующие возможности. Мы видим, что врачи работают в полную силу, и на сессии прозвучали слова благодарности нашим медикам, - прокомментировал острый вопрос Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска.

Другой важный вопрос, поднятый на сессии Совета депутатов города Новосибирска, - закрепление за пенсионерами, работавшими в сельской местности, надбавки при переезде в город. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по вопросу сохранения надбавок к пенсии для переехавших в город пенсионеров, трудившихся ранее в сельском хозяйстве, а также о единовременной выплате в размере не меньше минимальной оплаты труда для пенсионеров в связи с пандемией.

Александр Мухарыцин. Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Александр Мухарыцин. Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

- Мы считаем, что надбавка в размере 1400 с лишним рублей им положена. Лишение этой надбавки при переезде - несправедливо. Люди заслужили надбавку, работая в условиях сельской местности, и эта компенсация должна выплачиваться независимо от того, где они живут. Также в этом обращении мы говорили о предложении к правительству рассмотреть возможность выделения как минимум одного МРОТ для людей пенсионного возраста, потому что это самая слабая часть населения в вопросе устойчивости к коронавирусу. То есть люди пожилого возраста тяжелее переносят заболевание. А из-за того, какие пенсии они получают, они не всегда могут купить лекарства в аптеках, если им не помогают дети, - высказал свое мнение по данному вопросу Дмитрий Асанцев.

Обращение было инициировано депутатом Совета депутатов города Новосибирска Александром Мухарыциным.

- Второе обращение направлено на единовременную выплату всем пенсионерам по одному МРОТ в связи с ситуацией по ковиду. Депутаты приняли данное решение единогласно. Также мы обратились к депутатам Законодательного собрания с просьбой поддержать данное обращение, - прокомментировал Александр Мухарыцин.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска

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