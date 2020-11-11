«Заболело сердце, оказалось - ковид»: сибирячка рассказала, как лечилась от коронавируса в Турции

Наталья лежала в палате одна. Фото: личный архив героя.

Эту поездку 35-летняя Наталья из Новосибирска запомнит надолго. Женщина прилетела на отдых в Аланию с сыном и друзьями. Но вместо солнечных ванн ее ждали антибиотики, а вместо прогулок по достопримечательностям — больничные стены. Сибирячка рассказала, как лечат COVID-19 в Турции и кто покрыл все расходы.

«СНАЧАЛА БОЛЕЛА ПОЯСНИЦА»

Семья Натальи летает в Турцию два раза в год — весной и осенью. Несмотря на пандемию, этот год не стал исключением.

— Обе путевки мы брали еще в январе, задолго до того, как закрыли границы. Планировали, что полетим в мае и октябре. В итоге весеннюю путевку нам перенесли на сентябрь. Получается, мы в начале осени путешествовали и потом снова отправились на отдых в октябре, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Еще в Новосибирске у сибирячки начала болеть поясница. Женщина подумала, что ее продуло, и проставила курс обезболивающих.

Любоваться красотой Алании Наталья могла только из окна отеля. Фото: личный архив героя.

— Когда мы сели с сыном в самолет, я почувствовала себя плохо. Списала это на бессонную ночь перед вылетом. В аэропорту температуру нам никто не измерил. Уже в номере отеля я сделала это сама. Градусник показал 37,2. Занялась самолечением, — признается женщина.

Таблетки подействовали, но ненадолго. Следующей ночью Наталья проснулась от жара. Ей казалось, будто вся кровь в организме прилила к голове и лицу.

— Внутри все горело, хотя тело оставалось холодным. Я взяла страховку, паспорт и пошла к доктору. Мне измерили давление и стали куда-то звонить. Давление было высокое. За мной сразу же приехала «Скорая» и увезла в госпиталь, — вспоминает Наталья.

ПАЛАТА С ТЕЛЕВИЗОРОМ И ТРЕХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ

Сначала туристку положили в кардиологическое отделение. Сделали полное обследование, в том числе взяли мазок на коронавирус. Результат был положительный, и Наталью перевели на этаж к ковидникам.

— У меня уже не было температуры, но я страшно потела. Кровать была мокрая насквозь. Как мне объяснили врачи, коронавирус бьет по самым слабым местам организма. У кого-то это легкие, поэтому возникает пневмония. В моем случае это было связано с сердечно-сосудистой системой, — говорит наша героиня.

По словам женщины, на этаже 10 палат, заняты три из них. В каждой есть телевизор.

Больничная еда. Фото: личный архив героя.

В палате не больше одного человека. Туристка находилась в полной изоляции шесть дней.

— Еду мне приносили в палату три раза в день. Кормили хорошо, но я почти ничего не ела. Запахи и вкусовые ощущения притупились, но не пропали, — описывает Наталья. — Пневмонии у меня не было. Думаю, это потому, что я вовремя начала самолечение. Капали мне те же антибиотики, что используют и в России.

«ПОЗАГОРАЛА-ПОДНЯЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ»

Лечение оплатила страховая компания. Женщина решила из любопытства узнать, сколько, к примеру, стоят некоторые процедуры.

— Я спросила ценник на КТ, мне ответили: 600 долларов. Если бы я сама себе все оплачивала и лечилась, боюсь даже представить, сколько денег потратила бы, — рассуждает Наталья.

Долечивалась сибирячка уже в отеле. Ее вместе с сыном поселили в отдельную секцию на этаже, которую огородили вакуумной дверью. Еду и лекарства туристке приносили. Из номера семью не выпускали, пока не пришли отрицательные анализы теста на коронавирус.

Вход в зону, где живут люди с коронавирусом, огорожен вакуумной дверью. Фото: личный архив героя.

— В номере я вообще ничего не делала. Только спала и ела. Видимо, организм шел на поправку и ему нужны были силы. Признаюсь, попробовала позагорать на балконе, но меня хватило на 5 минут. Снова поднялось давление, — добавляет Наталья.

В Новосибирск женщина вместе с сыном вернулась на несколько дней позже — это тоже покрыла страховка.

— Я полностью переосмыслила свою жизнь. Отказалась от вредных привычек. Как совсем выздоровею, пойду на фитнес. Буду укреплять иммунитет, чтобы больше не болеть, — обещает себе туристка.

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