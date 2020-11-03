Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 ноября 2020 года: дистанционка возвращается в школы

Новосиибрские школы намерены перевести детей с 6 по 10 класс на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 ноября 2020 года тревожные: в минувшие сутки врачи выявили 182 заболевших COVID-19 в регионе. Общее число заболевших с начала вспышки эпидемии коронавируса в Новосибирской области составило 17 844 человека. Еще 14 648 пациентов излечились.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Девять детей заболели коронавирусом за прошедшие сутки — сообщили врачи. Всего в Новосибирской области с начала эпидемии коронавирус был выявлен у 1140 детей. По данным оперативного штаба, в больнице №3 находятся 64 маленьких пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

600 СМЕРТЕЙ ОТ COVID-19

Четверо новосибирцев умерли от коронавируса за сутки. Как сообщили в оперативном штабе, скончался 70 летний мужчина и три женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Всего в Новосибирской области 600 человек умерли от коронавируса.

Врачи отправили в отделения реанимации новосибирских больниц 108 человек. Еще 30 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ДИСТАНЦИОНКА ВЕРНЕТСЯ В ШКОЛЫ

Министерство образования Новосибирской области намерено отправить школьников на дистанционное обучение в ноябре — так рекомендует «Роспотребнадзор». Сейчас эксперты предлагают две модели.

Первый вариант — это продление каникул до 15 ноября, затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступают дети с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме.

Второй вариант — с 9 ноября продолжение каникул для 1-5 классов, а учеба в дистанционной форме для 6-11 классов, а с 16 ноября — переход к формату первой модели.

В любом варианте школьники с 6 по 10 класс будут учиться дистанционно уже с середины ноября. Педагоги школ и представители родительских комитетов решили, что совсем маленьким детям будет трудно учиться дистанционно, а 11 классам надо готовиться к экзаменам.

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ВРАЧЕЙ

В Новосибирской области назвали цифры заболеваемости среди врачей. Всего с начала вспышки заболевания коронавирусом заразились более 1,5 тысяч работников медицинской сферы. 11 человек скончались, заразившись при исполнении служебного долга — их семьи уже получили выплаты.

ЛЕЧИТЬ КОРОНАВИРУС БУДУТ СВЕТОМ

Новосибирские ученые предложили лечение коронавируса методом фотодинамической терапии — с помощью пучков света. Этим займется Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр, уточнили специалисты во время совещания у губернатора Новосибирской области. Научный центр будет многопрофильным среди медицинских проектов также оказались генетические исследования человека и производство изделий для хирургии, позволяющей оперировать без разрезов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 182 человека

Количество пациентов в реанимации: 108 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение — онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но надо уточнять график работы в каждом индивидуально. Некоторые коллективы уходят на двухнедельный карантин из-за вспышек коронавируса. Недавно новосибирские театры Афанасьева и «Красный факел» возобновили показ спектаклей после такого перерыва.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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