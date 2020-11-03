Из банков в стройки: почему растут инвестиции в недвижимость

ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Объем банковских депозитов физических лиц в рублях за восемь месяцев снизился на 3%, или 605 миллиардов рублей, валютные депозиты снизились на 14%, или $9,6 миллиарда.

- Нулевые ставки по валютным депозитам, как и низкие по рублевым, вынудили население искать альтернативу для своих вложений, - комментирует ситуацию Андрей Русецкий, управляющий активами БКС.

- Сбережение на депозитах не лучшая форма инвестиций, - отмечает Николай Берзон, доктор экономических наук, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики. - Процентные ставки по депозитам составляют в среднем 4,7% при сроке до года и 5,56% - больше года.

Предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Хранение наличных в рублях или в валюте стало восприниматься как менее надежное. Вклад в коммерческом банке представляется россиянам еще менее надежным и выгодным. Только 9% заявили о его надежности, 7% - о выгодности.

Традиционной альтернативой депозитам считают фондовые рынки, ПИФы, облигации и вложения в недвижимость.

- Более сложные виды финансовых инструментов - покупка акций предприятий, вложения в паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды - представляются надежными и выгодными меньшинству россиян - от 3% до 8%, - констатируют аналитики НАФИ в июльском исследовании.

Инвестирование на фондовых рынках требует подготовки, компетенций и не означает однозначной доходности вложений. Так, стоимость акций российских компаний за пять месяцев этого года, по данным Николая Берзона, составила от 7 до 24%.

На начало 2020 года недвижимость по-прежнему возглавляет список наиболее выгодных способов вложения денег, так полагают 40% россиян (данные НАФИ).

Причины роста интереса

Поддержанию роста интереса к такому инструменту инвестирования в этом году способствует ряд обстоятельств.

- Одно из них - действие программы льготной ипотеки за счет субсидируемой ставки не выше 6,5% годовых, - комментирует ситуацию Александр Абрамов, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ. - Стремление к приобретению жилья за счет данной программы нередко стимулировало ее участников к финансированию первоначальных взносов за счет потребительских кредитов.

Татьяна Гениберг, кандидат экономических наук НГУЭУ, полагает, что изменению поведения инвесторов способствует также пандемия, остановки в деятельности многих бизнесов, экономическая нестабильность и ослабление государственной финансовой устойчивости в связи со значительной помощью бизнесу и населению.

- Дополнительный фактор - рост курсов валюты, опасение перед дефолтом и недоверие к вложениям в ценные бумаги. Люди в очередной раз выбирают один из надежнейших инструментов инвестирования - недвижимость, - констатирует Гениберг.

Игорь Индриксонс, управляющий инвестициями в недвижимость, основатель агентства Indriksons.ru, подтверждает тренд роста спроса на недвижимость: - Сейчас покупают абсолютно все - и подъездами, и этажами. И не столько с целью инвестирования, сколько с целью сбережения. Люди научены на протяжении многих поколений: если ты живешь в России, в любой экономической турбулентности в конце у тебя останутся только квадратные метры. При этом недвижимость за границей - это дорого, и если поменять рубли на валюту, то зачастую нельзя ни купить достойный объект, ни посмотреть его.

Еще один момент - опасение, что после того, как ввели налог на крупные вклады, гайки будут закручивать еще сильнее. Государство простимулировало спрос льготной ипотекой, плюс покупать на раннем этапе строительства стало безопаснее.

Что выбирают в Новосибирске

Аналитики исследовательской компании «Елка Девелопмент» пришли к выводу, что доход от инвестиций в новостройки в Новосибирске выше дохода от годового депозита. На протяжении последнего года наблюдается рост индекса доходности. Рост по всем категориям составил от 20 до 62%, максимум - в категории двух- и трехкомнатных квартир, минимум - в категории четырехкомнатных.

По данным аналитиков «Елки Девелопмент», средний рост цен по новостройкам за год в Новосибирске составил 12,6%, вторичка подросла на 11,5%. Ожидаемо быстрее всего в цене растут наиболее ликвидные одно- и двухкомнатные квартиры.

Наиболее ликвидные квартиры - в центральных локациях, в районах с развитой инфраструктурой и транспортной логистикой. Так, по данным аналитической службы ГК «Расцветай», стоимость квадратного метра в новостройках компании в среднем увеличивается на 15% в год.

Один из показателей востребованности проектов застройщика - высокая скорость продаж на начальной стадии строительства. К примеру, на новостройки ЖК «Расцветай на Гоголя» - дом № 3, ЖК «Расцветай на Красном», дом «Расцветай на Шамшиных» повышенный интерес наблюдался до анонсирования открытия продаж, а на старте строительства было раскуплено 15% жилья.

ЖК «Расцветай на Красном». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

В пресс-службе ГК «Расцветай» отметили еще один интересный рыночный тренд. В Новосибирске складываются ситуации, когда человек, купивший квартиру на старте строительства, перед сдачей дома при поддержке застройщика продает ее с прибылью. Дело в том, что к этому времени у отделов продаж формируется лист ожидания из покупателей, заинтересованных в покупке определенной квартиры в готовом доме. Вырученные деньги инвестор вкладывает в другой объект большей площади у того же застройщика.

- Делиться прибылью с инвесторами - это политика ГК «Расцветай», такую позицию застройщик занял еще при выходе на рынок, - объясняет независимый аналитик и автор рейтинга устойчивости застройщиков Сергей Николаев. - Компания строит объекты в самом центре или в приближенных к нему районах с хорошей транспортной развязкой, а поскольку в городе остается все меньше мест для застройки, то жилье, расположенное на наиболее интересных площадках, растет в цене быстрее рынка.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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