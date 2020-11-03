Руководство АО «РЭС» приняло участие в совещании Минэнерго РФ по готовности к осенне-зимнему периоду

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Заседание прошло в режиме видеоконференции под руководством министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева.

В совещании участвовали руководители крупнейших субъектов электроэнергетики Российской Федерации. Акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, было представлено делегацией технической дирекции во главе с и. о. генерального директора АО «РЭС» Владимиром Герасимовым.

Во вступительном слове министр отметил, что в этом году перед энергетическим комплексом стояла сложная задача - подготовить объекты к несению нагрузок в условиях ограничительных мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции. Однако эти обстоятельства не помешали крупнейшим электросетевым компаниям выполнить весь необходимый комплекс мероприятий.

Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС» в осенне-зимний период (ОЗП) специалистами предприятия уже была проделана масштабная подготовительная работа. С опережением календарных планов реализованы мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ряд целевых программ:

• отремонтировано 1357 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-110 кВ и 1189 подстанций 10-110 кВ;

• проведена замена 18,40 км грозотроса на ВЛ 35-110 кВ;

• заменено около 2000 единиц опорно-стержневой изоляции на полимерную;

• выполнены работы по расчистке просек ЛЭП на площади 2119,80 га.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Также в рамках подготовки к ОЗП выполнен ряд проектов инвестиционной программы, в том числе проведена модернизация оборудования на ряде подстанций, что позволило завершить организацию каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации. Кроме того, проведена реконструкция около 100 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 20 трансформаторных подстанций.

Самое пристальное внимание в АО «РЭС» было уделено готовности к оперативному реагированию - на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, приведена в готовность спецтехника, на балансе находятся 8 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 1,58 МВт. Оперативный персонал предприятия был привлечен на командно-штабные учения и общесетевую противоаварийную тренировку, а руководство приняло участие в цикле совещаний по вопросам готовности к работе в ОЗП.

Отдельно стоит отметить, что выполнение мероприятий в период подготовки идет не только с опережением годового графика, но и со значительной положительной динамикой относительно прошлого года. Наращивание объемов инвестиционных и ремонтных программ позволило предприятию укрепить тренд снижения уровня аварийности.

В целом за девять месяцев 2020 года АО «РЭС» удалось сократить количество технологических нарушений в сетях 0,4-110 кВ на 5,61% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом среднее время отключения уменьшилось на 14% и составило чуть больше одного часа. Достигнутые результаты, безусловно, положительно сказались на надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области.

В настоящее время подготовка к зиме объектов электросетевого хозяйства Новосибирской области практически завершена.

Подробнее о совещании - на сайте Минэнерго России.