Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 ноября 2020 года: врачи приостановили плановые приемы пациентов

Врачи временно приостановили прием пациентов с обычными жалобами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 ноября 2020 года. За прошедшие сутки медработники выявили 179 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области было выявлено 17 662 случая заболевания. Еще 14 501 пациент излечился.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

Всего за сутки врачи выявили 15 детей, заболевших коронавирусом в Новосибирской области. По данным оперативного штаба, с начала вспышки заболевания в регионе зарегистрирован 1 131 ребенок с COVID-19. В детской больнице №3 лечатся 59 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

ПОЧТИ 600 СМЕРТЕЙ

Сразу шесть пациентов скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Оперативный штаб сообщил, что среди умерших оказались 66-летний мужчина, женщины в возрасте 58 лет, 61 год, 73 года, а также две 85-летних пациентки. Общее число жертв коронавирусной инфекции составило 596 человек.

В реанимации новосибирских больниц находятся 115 пациентов. Медработники подключили 31 пациента к аппаратам ИВЛ.

ВРАЧИ ПРИОСТАНОВИЛИ НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ПАЦИЕНТОВ

Власти Новосибирской области приостановили плановую работу врачей — теперь растягивается запись на обычные приемы, медосмотры и так далее. В минздраве уточнили — это связано с опасностью распространения коронавируса. Однако в случае серьезных заболеваний помощь будет оказана немедленно. Например, это касается пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или стоматологическими проблемами.

450 КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ

Больницы Новосибирска загружены пациентами — в инфекционных стационарах находятся более 3,8 тысяч человек с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Региональный минздрав продолжает открывать новые больницы для зараженных. Сегодня в Городской больнице №4 развернули госпитали на 200 коек, в Новосибирском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере появились 100 коек. Еще 150 коек появились на базе Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.

МЕДОСМОТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Периодические медосмотры и прием взрослых пациентов приостановлены, но продолжается детская диспансеризация, сводить ребенка на медосмотр не составляет проблем. В минздраве Новосибирской области объяснили причину — дети реже болеют коронавирусом и легче переносят болезнь.

ТЕСТЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Бесплатные тесты на коронавирус получит не каждый. В минздраве Новосибирской области назвали ряд требований, после которых сделают тест. Если человек вступал в контакт с больным коронавирусом, и у него температура выше 38,5 градусов держится более трех дней. Также если мучает озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания, боли в мышцах, есть конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Тогда тест вам сделают.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 179 человек

Количество пациентов в реанимации: 115 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение — онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но надо уточнять график работы в каждом индивидуально. Некоторые коллективы уходят на двухнедельный карантин из-за вспышек коронавируса. Недавно новосибирские театры Афанасьева и «Красный факел» возобновили показ спектаклей после такого перерыва.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00. При этом многие звезды все равно отменяют запланированные концерты. Так, например, случилось с группой «Несчастный случай». Выступать рокеры должны были еще весной, но случился коронавирус, и все массовые мероприятия оказались под запретом. В итоге программу перенесли на 30 октября. Поклонники ждали, что уже совсем скоро увидят кумира на сцене в Академгородке. Но шоу не состоялось.

- В связи с эпидемиологической неопределенностью в стране да и в целом в мире мы не хотим подвергать наших поклонников опасности, - написала фанатам группа в соцсетях, добавив, что все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату.

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