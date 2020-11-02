Лучший участковый Новосибирской области рассказал о своей работе и о том, как преступник «угнал» корову в другой регион

Александр Раушкин работает участковым в Сузуне. Фото: личный архив героя.

«Комсомолка» и МВД 1 ноября запустили ежегодный конкурс «Народный участковый». Финальное голосование уже стартовало на нашем сайте. Участие в нем принимают победители региональных этапов: лучшие участковые уполномоченные из всех регионов России. Новосибирскую область представляет 45-летний Александр Раушкин, старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Сузунскому району. Как мужчина стал лучшим участковым региона и какие преступления ему приходилось раскрывать — в материале «КП» — Новосибирск».

СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Александр родился в сибирской глубинке — в Маслянинском районе. Мама трудилась учителем в школе, папа — рабочим.

— Я еще 18-летним мальчишкой попал в специальные внутренние войска милиции. Тогда и понял, что это мое. Самая первая моя должность была — милиционер патрульно-постовой службы в городе Бердске, — рассказал «КП» — Новосибирск» Александр Раушкин.

Полицейский вместе с коллегами. Фото: личный архив героя.

Отработав несколько лет в Бердске, сибиряк познакомился с будущей супругой и переехал в Сузун. Уже на новом месте Александр стал участковым уполномоченным. Должность предполагает тесный контакт с населением. Народ идет с жалобами — преступления отличаются от городских.

— Помню одно из первых дел в Сузунском районе: кража коровы. Ко мне обратилась местная жительница, это было в селе Ключики, — говорит участковый.

Два дня Александр искал мычащую пропажу. Следы буренки привели в Алтайский край — на стацию Плотинная. Там и удалось найти корову, а вместе с ней «угонщика» — вора-рецидивиста.

— За время работы у меня появилось много информаторов. В основном помогает, конечно же, население. Вот недавно воришка вытащил из чужого погреба 15 банок заготовок на зиму и мешок картошки. Только сразу все унести не смог и спрятал в кустах, — вспоминает Александр. — Соседи-пенсионеры сразу же сориентировали, кого искать, как выглядел. Преступление удалось раскрыть.

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ

Александр проявил себя и вне работы. В июне 2015 года спас человека на пожаре в Сузуне. Когда раскрывал кражу, внезапно увидел, что валит дым из соседнего дома.

— Я побежал туда. Вокруг уже было много зевак, пожарных народ тоже вызвал. Я зашел в дом и вытащил мужчину, который лежал в коридоре. Потом вернулся, потому что сказали, что там ребенок, маленькая девочка. Но из-за дыма не смог ее найти... Потом уже крыша рухнула. Трагедия была большая… Ребенок погиб — говорили, она под кровать залезла. Еще дедушка где-то в доме был. Хотя семья обычная была, не маргинальная… Я спас, получается, только отца ребенка, а мамы в это время не было дома, — вздыхает Александр.

Награждение медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Фото: личный архив героя.

Участкового и самого откачивали в машине «Скорой помощи» — надышался дымом. Историю эту рассказывать не любит, потому что у нее нет счастливого конца. Но все-таки за то, что вытащил из горящего дома мужчину, полицейскому пришла награда — медаль МВД России «За смелость во имя спасения».

— Я уже 25 лет работаю в МВД. Истории всякие бывают. Стараюсь со всеми жителями выстраивать доверительные отношения. Конечно, много через себя пропускаю, — признается сибиряк.

Что же помогает Александру не перегореть и всегда быть в форме? Конечно же, семья. Он уже стал дедушкой и помогает дочери воспитывать трехлетнего внука. Сын оканчивает СибАГС по направлению «экономическая безопасность». Александр думает, что сын тоже пойдет работать в органы.

— Мне уже 45 лет, но оставлять свой пост не собираюсь. Я люблю помогать людям, моя профессия приносит пользу. Буду и дальше служить на благо своего района, — подводит итог народный участковый.

Справка «КП»

Сейчас идет финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый». До 10 ноября каждый пользователь интернета со своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале kp.ru за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России. Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот», вручение состоится 16 ноября, накануне профессионального праздника — Дня участковых уполномоченных полиции (подробности)

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