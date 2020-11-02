День народного единства 4 ноября 2020 года в Новосибирске: в каких мероприятиях смогут принять участие сибиряки

Из-за вспышки коронавируса многие мероприятия, посвященные Дню народного единства, в 2020 году пройдут в режиме онлайн. В акциях могут принять участие все желающие, многие мероприятия - всероссийского масштаба.

Открытый урок для школьников в онлайн-режиме пройдет 2 ноября. Его проведет Министерство просвещения Российской Федерации. Зайти на урок можно через официальное сообщество ведомства в соцсети «ВКонтакте» vk.com/minprosvet и открытыеуроки.рф. Начало в 11.00 по московскому времени.

3 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, экскурсии, постановки, лекции и мастер-классы. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Культура.РФ: www.culture.ru.

Также с 3 по 6 ноября пройдет Всероссийский фотопроект «Россия. Полет через века». Открытие выставки с онлайн-трансляцией в социальных сетях можно посмотреть на официальных страницах ГПНТБ СО РАН vk.com/public32109264 и ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» vk.com/patriotnsoo.

С 3 по 8 ноября жители Новосибирской области примут участие в международной акции «Большой этнографический диктант». Регистрация для участников на сайте диктанта: miretno.ru.

- Мы приглашаем всех жителей Новосибирской области принять участие в акциях, не выходя из дома, соблюдая все санитарные требования и условия эпидемиологической ситуации. Ведь приобщиться к такому замечательному празднику, как День народного единства, действительно важно для нашего многонационального государства, - считает Ольга Панченко, менеджер по связям с общественностью Центра патриотического воспитания города Новосибирска.

Также жители Новосибирской области могут принять участие во всероссийских онлайн-акциях по хештегу #МыВместе.

- «День народного единства в лицах». Каждый желающий может снять и разместить в социальной сети видеоролик, отражающий духовную ценность Дня народного единства через истории жителей страны.

- Кулинарный флешмоб «Вкусно, национально». Участники флешмоба смогут поделиться любимыми рецептами и фотографиями национальных блюд в своих социальных сетях.

- Конкурс детских рисунков с РДШ «Сильные, Единые». Юные художники расскажут в своих рисунках, что для них значит сильный и единый народ. Самые яркие и необычные работы будут отмечены призами.

- Традиционный открытый молодежный фестиваль национальных культур «ЭТнО МЫ!». Мероприятия фестиваля проходят в социальной сети «ВКонтакте» в группе молодежного центра «Патриот».

- ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» с 26 октября в сети «ВКонтакте» начал регистрацию участников интернет-марафона #РоссияСближает, приуроченного ко Дню народного единства. Сам марафон пройдет с 2 по 4 ноября, итоги будут подведены 5 ноября.