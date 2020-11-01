Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 ноября 2020 года: таксист помогает врачам, а ученые спорят о пользе очков

Ученые выяснили, что очки могут защитить от коронавируса Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 ноября 2020 года тревожные: врачи выявили 177 новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Заболели, в том числе, 10 детей. Всего с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области было вявлено 17 483 случая заболевания.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

БОЛЕЕ 3,7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬНИЦАХ

Оперативный штаб сообщил о нагрузке на инфекционные госпитали Новосибирска. В больницах сейчас находятся 3 777 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Болезнь не покидает регион и в больницах районов области находятся еще 1 455 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с диагнозом «коронавирус» и признаками опасной болезни.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что жертвами опасной болезни стали трое мужчин в возрасте 51 год, 64 года и 73 года, а также женщина в возрасте 72 лет.Всего с начала вспышки коронавируса в регионе скончались 590 пациентов.

Врачи госпитализировали в реанимацию 155 человек, еще 38 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ТАКСИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Бердский шофер Иван Андреев предложил врачам бесплатный проезд к пациентам под Новосибирском. Идея возникла после частых жалоб пассажиров, которые не могут дождаться участкового на дом. Водитель решил помочь, не жалея ни времени, ни горючего. Как далеко он готов заехать — читайте далее.

ОЧКИ СПАСУТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19?

Китайские ученые выяснили — носители очков в пять раз реже заражаются коронавирусом. Ноовсибирские вирусологи говорят — это интересно, но не доказывает, что очки являются средством защиты. Однако добровольцы по всему миру начали носить вместо очков защитные экраны. Это исследование поможет убедиться, действительно ли коронавирус бьет по глазам и попадает в организм быстрее, если человек не защищает глаза.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 177 человека

Количество пациентов в реанимации: 115 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но надо уточнять график работы в каждом индивидуально. Некоторые коллективы уходят на двухнедельный карантин из-за вспышек коронавируса. Недавно новосибирские театры Афанасьева и «Красный факел» возобновили показ спектаклей после такого перерыва.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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