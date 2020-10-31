Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 ноября 2020 года: отправят ли все школы на «дистанционку» после каникул

Врачи делают все возможное, что не допустить распространение коронавируса. Фото: Минздрав НСО.

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 ноября 2020 года: за сутки диагноз подтвердился еще у 182 двух человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в регионе заболели 17306 человек.

Данный о ситации с коронавирусом. Фото: «Яндекс».

УМЕРЛИ ТРОЕ ПАЦИЕНТОВ

Увы, но врачам удается спасти не всех: за минувшие сутки в Новосибирской области умерли трое пожилых пациентов, больных коронавирусом: это мужчины в возрасте 62 года и 92 года, и женщина, которой было 65 лет.

Сейчас особое опасение у врачей вызывает состояние 34 пациентов, которые находятся на ИВЛ и не могут дышать самостоятельно. Всего в реанимации находтяся 118 человек.

ЗАБОЛЕЛИ 14 ДЕТЕЙ

Не щадит вирус и детей: у 14 ребятишек выявили болезнь за минувшие сутки, всего с начала эпидемии заразились 1106 маленьких пациентов.

- Сейчас в больницах нахолдятся 59 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом, - продолжают в оперативном штабе Новосибирской области.

КОГО ОТПРАВЯТ НА ДИСТАНЦИОНКУ?

На этот вопрос новосибирских мама и пап ответил министр образования Сергей Федорчук:

- Мы не планируем вводить дистанционное обучение для всех классов, - заявил КП-Новосибирск Сергей Владимирович. – Все остальные решения относительно работы школ мы будем обсуждать на заседании во вторник.

ЗАКРЫЛИ ПОЛИКЛИНИКУ

Жители Искитима оказались в очень непростой ситуации: там не работает поликлиника, потому что болеют многие врачи. Когда ситуация выровняется - пока неясно.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 182 человека

Количество пациентов в реанимации: 118 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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