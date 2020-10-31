Сибиряк четверть века не знал, что у него есть брат: неожиданную правду раскрыла его сестра

Дмитрию в поисках помогает жена Алена. Фото: личный архив.

Дмитрию Медведеву 26 лет: практически всю свою жизнь он и понятия не имел, что кроме четырех старших сестер у него есть еще и брат. Семейную тайну ноовисбирец случайно узнал два года назад: сейчас сибиряк пытается отыскать родного человека и обратился за помощью в КП-Новосибирск.

«СЕСТРА ПРОГОВОРИЛАСЬ»

- Я рос в многодетной семье, был самым младшим, - вспоминает Дмитрий. – Жили мы небогато, но всегда дружно. Старшая сестра помогала маме приглядывать за всеми детьми, возилась с нами.

Сейчас у Дмитрия – своя большая семья: жена и двое детей – пятилетний сын Дима и годовалая дочка Алина. Парень работает на заводе, крепко стоит на ногах и никогда не забывает родных – всегда готов им помочь. Новость о том, что у него есть еще и младший брат, стала для новосибирца полной неожиданностью.

- Мы были в гостях у старшей сестры, и она просто проговорилась о брате. Все сразу стали расспрашивать: «Как вообще такое возможно?». Нашей мамы уже давно нет в живых, поэтому объяснить, что случилось, могла только сестра, - говорит Дмитрий. – Но она тут же замолчала, и больше мы ничего от нее так и не узнали. Я предполагаю, что денег в семье катастрофически не хватало, и мама просто хотела для брата лучшей доли – потому и оставила в роддоме.

У новосибирца - большая и дружная семья. Фото: личный архив.

«БРАТА ЗОВУТ СЕРГЕЙ»

Внести ясность в эту историю мог бы отец Дмитрия – он жив, но, как оказалось, о том, что его жена тайно родила ребенка, понятия не имел. Тогда к поискам подключилась Алена – жена Дмитрия: она стала писать в интернете в паблики, посвященные поиску родных, в надежде найти хоть какую-то ниточку.

- Мы предполагаем, что рожала мама мужа во втором роддоме: было это весной 1995 года, то есть сейчас брату мужа 25 лет, - говорит Алена. – Звали их маму Людмила Николаевна Медведева (в девичестве - Бороздина), 17 июня 1960 года рождения. Сестра сказала, что младшего брата назвали Сергеем.

Вся большая семья мечтает найти родного человека:

- У Сергея только племянников десять растут, - смеется Алена. – Мы надеемся, что он захочет с нами общаться!

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о судьбе Сергея, то связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72. Мы обязательно всю информацию передадим его семье.

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