Лезвие во рту и предсказание в тыкве: фокусник рассказал, чего лишились новосибирцы на Хэллоуин

Ильхом Кадыров готовился к Хэллоуину, который в итоге отменился. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский фокусник-иллюзионист Ильхом Кадыров подготовил к Хэллоуину такие фокусы, от которых зрителям и страшно, и смешно. Но из-за пандемии и ограничений на массовые мероприятия в этом году праздник не состоится. Ильхом показал для КП-Новосибирск несколько фокусов, рассказал про глотание лезвий и забивание гвоздей в ноздрю, выживание во время пандемии и победу в телевизионном конкурсе.

AAM_8972 Ильхом на Хэллоуине может не готовить себе костюм — его обычный вид удачно вписывается в тему праздника. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В первую волну пандемии было очень тяжело, потому что все мероприятия отменили. Многие боялись планировать что-то. Заказов было очень мало, — пояснил он. — И сейчас, на Хэллоуин тоже нет заказов из-за новых ограничений — с полуночи до 6 утра заведениям запрещено работать. Какие-то шоу-программы некоторыми заведениями даже не задумывались — думали, что вообще полностью закроются. Так и получилось, что я опять без заработка. Финансовой подушки нет, приходится как-то экономить.Ильхом занимается фокусами девять лет — стал учиться этим трюкам самостоятельно, как только окончил школу. Теперь это его главный заработок. Как и многим его коллегам, которые выступают на публике, Ильхом сильно почувствовал на себе удар пандемии.

Фокусникам и представителям event-индустрии во время пандемии приходится экономить. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ильхом рассказывает, что в этом году лето для event-индустрии было коротким. Под конец августа заведения и организаторы шоу только начали работать.

— Я закупил реквизит для новых фокусов. Думал, что проведу Хэллоуин и к Новому году начну готовиться. Но Хэллоуин отменился. Мой выступления — это посезонная работа: Новый год, 8 Марта, летом — свадьбы, Хэллоуин. Этим летом не получилось нормально поработать, надеялся на Хэллоуин, и теперь возлагаю надежды на новогодние праздники.

Когда Ильхом только начинал заниматься фокусами, он победил на телевизионном конкурсе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семь лет назад новосибирский фокусник победил в конкурсе на передаче «Уличная магия» на телеканале «Пятница». Каждый желающий мог отправить свой видеоролик с фокусами — зрители через голосование выбирали лучшего. Долгое время ролики с фокусами Ильхома показывали в новостных сюжетах «Пятницы». Правда, заказов в Новосибирске от этого не прибавилось.

Фокус с тыквой: девушка вытянула карту, загадала число и определила персонажа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ильхом очень любит Хэллоуин — и не только за то, что в этот день можно хорошо заработать.

— Хэллоуин — это единственный день, когда я выгляжу в тему, не заморачиваясь над образом. Просто в повседневной жизни я всегда хожу в черном, плюс кольца, браслеты, татуировки. Я всегда выгляжу, как маг и чародей. Так что на Хэллоуин я — свой. А в другие дни кажется, будто готовлюсь к Хэллоуину, — смеется он.

Тыкву разрезали — оттуда девушка вытащила ту самую карту с названием персонажа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Специально для «Комсомолки» Ильхом продемонстрировал фокус с тыквой. Случайную девушку в баре попросили выступить ассистенткой. Ей было предложено выбрать из колоды карту, загадать число и выбрать персонажа. Затем фокусник взял нож и разрезал тыкву — девушка достала из нее карту той самой масти и написано название персонажа. Раскрывать тайну фокуса Ильхом, конечно же, не стал.

Мы так и не догадались, как получилось такой совпадение с картой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Своими фокусами я обычно стремлюсь шокировать людей. Больше всего на людей производит впечатление, как я проглатываю бритвенные лезвия и нитку, — рассказывает он. — Показываю, что рот чистый. Затем достаю нанизанные на нитку бритвенные лезвия. Лезвия острые — я даю зрителям на проверку. Мне нравится наблюдать за человеком, когда подходишь к нему, смотришь в глаза и глотаешь бритвы. И как вытягиваются лица людей, когда достаешь — и лезвие проходит между губами.

На Хэллоуине Ильхом шокирует зрителей зрелищными номерами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще один шокирующий номер — забивание гвоздя молотком сначала себе в ноздрю, а потом зрителю. Все-таки это нужно смотреть в живую.

— На Хэллоуине могу ножом разрезать руку — прям до половины. Кровища хлещет! — улыбается фокусник. — Потом протер — и там все целенькое. Смена цвета глаз — тоже прикольно: смотришь в глаза человеку — моргаешь — а у тебя уже другой цвет глаз. Или вот еще, показываю зрителю скорпиона в телефоне, а потом скорпион оказывается у него на руке или еще где-то. В общем, делаю так, чтобы человек закричал. Это лучшие эмоции: когда ты сначала испугался, а потом стал с этого смеяться.

Зрители сначала пугаются страшным фокусам, а потом смеются — ведь это всего лишь обман. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Один из самых простых фокусов (единственный, который нам удалось раскусить) Ильхом показал в баре: взял салфетку со стола, скрутил из нее цветочек, а затем привел его в парящее состояние. Довольно эффектно.

Властелин парящих салфеток. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Я делаю трюки, которые бы меня впечатлили, а меня очень сложно впечатлить. Еще нужно хорошенько продумать программу, связать одни фокусы с другими: если начинаешь с мимимишных фокусов, то резко к забиванию гвоздя в ноздрю не перейдешь — зрителя нужно подготовить, — поясняет он. — Зрителям нравятся еще ментальные трюки «аля, чтение мыслей»: с загадыванием числа, угадыванием пин-кода от телефона. Одно из любимых — «предсказательное письмо». Я задаю вопросы зрителям — из их ответов складывается история. Затем я достаю письмо, распечатываю конверт и зачитываю оттуда ответы, которые только что мне сказали вслух зрители. Их неподдельные эмоции вдохновляют на то, чтобы придумывать еще что-то необычное и экстраординарное.

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