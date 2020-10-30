Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 октября 2020 года: женихи и невесты в ЗАГСах снова будут в масках и без гостей

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть болезнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 октября 2020 года не радуют: за прошедшие сутки 185 человек заразились COVID-19. Всего с начала вспышки вируса в Новосибирской области было выявлено 17124 заболевших. Сейчас регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 15 детей, заболевших коронавирусом. Всего в Новосибирской области с начала эпидемии 1092 ребенка заразились COVID-19. В детскую больницу №3 госпитализирован 71 маленький пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

УМЕРЛИ ПЯТЬ ПАЦИЕНТОВ

В Новосибирской области пятеро пациентов скончались от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Врачи не смогли спасти пять пациентов: мужчин в возрасте 64 года, 74 года и 83 года, и женщин в возрасте 62 и 65 лет.

Сейчас в реанимации находятся 119 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.

МИЛЛИАРД НА БОРЬБУ С COVID-19

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что бюджет города потерял около миллиарда из-за эпидемии: эпидемия ударила по строительству, сфере услуг и торговле. Глава города будет обращаться в правительство РФ с просьбой о материальной поддержке столицы Сибири.

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА В МАСКАХ И БЕЗ ГОСТЕЙ

Новосибирские ЗАГСы ввели ограничения по количеству гостей для молодоженов. Теперь расписаться можно будет только в присутствии родителей, других родственников и друзей на церемонию не допустят. Мера будет действовать до 31 декабря 2020 года.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 185 человек

Количество пациентов в реанимации: 126 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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