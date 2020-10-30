Студенты СГУПСа смогут вывести свой бизнес на международный уровень

Студентка СГУПС Яна Бужор пришла на «Сибирское лидерство 2020» со своим проектом – она намерена заняться производством прозрачного бетона. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Новосибирске завершилась программа для начинающих предпринимателей «Сибирское лидерство», в рамках которой у молодых бизнесменов появился шанс реализовать свои проекты. Ключевой акцент 72-часовой программы был сделан на управлении проектами на международном рынке. Отбор участников проводился посредством открытого конкурса, по итогам которого 30 лучших студентов, большинство которых из СГУПСа, прошли на следующую ступень «Сибирского лидерства».

30 лучших студентов СГУПСа приняли участие в программе «Сибирское лидерство 2020». Фото: Михаил ДОКУКИН

За девять дней интенсива молодые предприниматели получили навыки ведения бизнеса, а также стали участниками мастер-классов, экскурсий, встречались с представителями бизнес-сообщества Новосибирска и успешными выпускниками прошлых лет.

Руководитель «Сибирского лидерства» магистрант СГУПСа Илья Селюнин подчеркнул, что проект направлен на развитие у молодых людей, студентов, студентов-предпринимателей навыков Soft Skills и предпринимательских способностей.

Фото: Михаил ДОКУКИН

- Наша задача - определить пул интересных проектов, которые можно будет в следующем году продвинуть в рамках обмена бизнес-инкубаторами совместно с Китаем. Проектами начинающих предпринимателей могут заинтересоваться местная власть, региональное Агентство инвестиционного развития. Кроме того, самому университету хочется, чтобы студенты развивались и развивали свои проекты, - отметил Илья Селюнин.

На церемонии открытия программы начальник управления кадрами и делами СГУПСа Алексей Абраменко попросил студентов обозначить тренды, которые, по мнению участников, влияют на развитие бизнеса в Новосибирске. И они незамедлительно дали обратную связь. Среди драйверов предпринимательства в регионе, по словам опрошенных, оказались социальные сети, доставка товаров, дистанционные взаимоотношения сотрудника и работодателя, локализация брендов.

Фото: Михаил ДОКУКИН

По словам наставника проекта Анны Некрасовой, у семерых участников «Сибирского лидерства - 2020» уже есть собственный бизнес, а кто-то из студентов готов воплотить в жизнь новые идеи.

- Кроме того, молодые предприниматели часто думают, что займут новую нишу бизнеса, но при детальном рассмотрении выясняется, что ниша, которую ребята планируют занять, вовсе не новая, однако есть и перспективные направления, - рассказала Анна Некрасова корреспонденту «Комсомолки».

Например, студентка четвертого курса строительного факультета СГУПСа Яна Бужор три года занимается поставкой лифтов и запчастей к ним. Она призналась, что ее дело наращивает темп, а после участия в «Сибирском лидерстве» в прошлом году оборот ее компании вырос более чем в 3 раза. Сейчас Яна пришла на эту программу с новой задумкой. Хрупкая девушка хочет всерьез заняться производством прозрачного бетона - абсолютно нового продукта на отечественном рынке.

Фото: Михаил ДОКУКИН

- В России этим занимаются всего две компании, а в Новосибирске о прозрачном бетоне вообще мало кто слышал, несмотря на то, что этот строительный материал вовсю используется в архитектуре в других странах. Здания из него выглядят эстетично, - объясняет сибирячка.

Итогом насыщенной программы стал Demo-day, на котором слушатели курса представили свои проекты экспертному сообществу. Среди интересных задумок, которые студенты защищали перед экспертным жюри, оказались зеленая фотостудия с озеленением в стиле барокко и рококо, IT в сфере агробизнеса, разработка предложений по улучшению организации продажи дополнительных запчастей для спецтехники.

Также в числе этих проектов оказался уже действующий бизнес - студия лазерной резки Siberian Tree, основанная студентами СГУПСа и СИУ - филиала РАНХиГС. Ребята делают брелоки, товары для дома, сотрудничают с сибирскими компаниями и планируют экспортировать свою продукцию. Они не скрывают того, что образовательный проект дал им немало новых знаний, которые обязательно пригодятся в будущем.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Один из участников проекта Siberian Tree Эдуард Федосов вместе со своим бизнес-партнером студентом СГУПСа Сергеем Рецем подал заявку на участие в «Сибирском лидерстве» и в рамках интенсива преобразил свой бизнес. Ребята задумались о выходе на новые рынки сбыта и в связи с этим преобразовали логотип, изменили подходы к брендингу и уже готовы сделать свой продукт инновационным.

- Сначала мы хотим поработать в России, «застолбиться» здесь, наработать опыт, репутацию, а после попробуем продавать нашу продукцию в Китай, поскольку мы видим в этой стране большой рынок сбыта, - делится планами молодой человек.

Подводя итоги «Сибирского лидерства - 2020», Илья Селюнин отметил, что данный проект проводится второй год подряд и стал популярным и полезным для молодежи Новосибирска и Новосибирской области. Также руководитель проекта подчеркнул, что для СГУПСа немаловажным фактом является то, что с 2018 года студенты-железнодорожники выигрывают Всероссийские конкурсы молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, которые проводит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Победы в данных конкурсах позволяют получить уникальный опыт реализации федеральных и региональных проектов.