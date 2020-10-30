Народная примета: «если хают реагент - к скорым выборам»

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А так как проще всего кричать о том, что лежит под ногами, то зачастую в желании хайпануть под раздачу попадают не только дорожные и коммунальные службы, но и реагенты.

Видимо, с точки зрения хайпующих, горожане - люди темные, с химией и физикой не дружат, а потому можно им рассказывать разные ужасы про «страшные химикаты» и «химическую дрянь», и они в это поверят.

Особенно активно борются с реагентами в преддверии выборов в разные Думы и Советы. Мол, люди испугаются, авось, да и проголосуют за народного защитника.

Проходили это в 2014 году, когда один из депутатов в Госдуму активно пропагандировал песок, рассказывая, как реагенты прожигают дыру в штанах и в полу. Было и в 2019 году, когда молодой и активный кандидат мечтал пройти в Мосгордуму, пугая избирателей испарениями от соли и страшными аллергиями. Даже в суд подавал на московских дорожников, якобы отравляющих все вокруг. В итоге суд проиграл. Имея под рукой интернет, люди быстро разобрались, что состав реагентов - это соли: поваренная соль, соль кальция и мел. Ничто из этого испаряться физически не может. Все мы купались в соленом море, у некоторых есть соляные лампы, да и врачи, знаете из-за чего, настоятельно рекомендуют промывать нос - внимание! - соленой водой, а от аллергии и кашля нам часто прописываю хлористый кальций.

А вот вред от отсутствия реагентов особо доказывать не нужно. Каждую зиму в среднем городе России около 8 тысяч человек попадают на больничные койки с переломами из-за падений на скользких улицах. При этом от гололеда не застрахован никто. Прошлой зимой певец Дима Билан сломал ногу у своего подъезда и выступал на концерте в гипсе. Ходили слухи, что за день до этого он запретил посыпать у дома реагентами, услышав, что они де испаряются.

Противогололедный материал «Бионорд» попадает под раздачу чаще всего. Просто, потому что он самый распространенный в России - его используют в 60 городах, включая все города-миллионники. Кстати, Красную площадь, площади перед Кремлем в Москве и перед Эрмитажем в Санкт-Петербурге, а также площадки и дороги вокруг Олимпийских объектов в Сочи также посыпают «Бионордом».

Но это совсем не мешает попыткам некоторых публичных людей оттоптаться на теме реагента в очередной раз. К слову, обсуждать - одно, оперировать недостоверными фактами - совсем другое дело. Так, пару недель назад Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) подал исковое заявление о защите деловой репутации в Арбитражный суд Красноярского края. Ответчик по иску - депутат Красноярского горсовета Роман Крастелев, который допустил, по мнению компании, не соответствующие действительности высказывания о «Бионорде».

Напрашивается вывод, что ажиотаж, поднятый в Красноярске вокруг зимнего содержания города, накаляется искусственно в чьих-то политических или экономических интересах.

Эксперты заявляют, что в последние годы можно наблюдать положительный эффект от использования реагентов. Город стал значительно чище: зимой с городских дорог исчезли снежные завалы, а летом впервые за долгое время в воздухе не было облаков из песка и пыли. ГИБДД также сообщала о снижении аварийности на 23%. Вопреки опасениям, газоны и деревья в районах Красноярска, где применялся реагент, в полном порядке.

Не исключено, что активность вокруг использования противогололедных материалов может объясняться и политическим интересом. Вместо того чтобы изучать и совершенствовать технологии, обсуждать и устранять возможные погрешности применения современных материалов, предлагается запретить конкретную торговую марку.

Ярое желание запретить именно «Бионорд» выглядит еще более подозрительным на фоне заявлений научного сообщества, изучавшего этот противогололедный материал. Ученые Сибирского Федерального Университета всю зиму проводили исследования, и претензий к составу у них нет. Единственной рекомендацией экспертов стало предложение объединить компоненты в одну гранулу. Сотрудники Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН самым «страшным» в «Бионорде» назвали поваренную соль - ту, что мы с вами едим каждый день, а некоторые добавляют и в ванны. Остальные компоненты, которых в составе реагента больше половины, по влиянию на окружающую среду и человека еще более безопасны. Поэтому при соблюдении технологии уборки и норм расхода от «Бионорда» будет только польза, говорят ученые.

Так что отстаивание с пеной у рта обратного может говорить либо о преследовании своих экономических интересов, либо о том, что на носу маячат выборы. А они, кстати, маячат.