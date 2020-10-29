«Мегафон» начинает разработку системы спутниковой передачи данных

Фото предоставлено компанией «Мегафон».

Исследованием использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных будет заниматься компания «Мегафон 1440», которая начнет работу 16 ноября.

«Мегафон 1440» - дочернее предприятие одноименной российской телекоммуникационной компании. А добавленная цифра 1440 - дань уважения к первому искусственному спутнику Земли. Столько оборотов вокруг голубой планеты совершил этот космический аппарат. Возглавит «Мегафон 1440» Алексей Шелобков. Руководитель будет совмещать управление исследовательской компанией с текущей должностью - управляющего директора технологической компании YADRO. Команда «Мегафон 1440» будет представлена топ-менеджерами YARDO, специалистами «Мегафона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательская работа будет сосредоточена на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем. В будущем «Мегафон 1440» спроектирует прототипы нового оборудования - спутники и инфраструктурные решения для внедрения технологии на массовом рынке, а также займется их испытанием на земле и в космосе.

Фото предоставлено компанией «Мегафон».

Директор Алексей Шелобков готов к решению многих серьезных задач:

- Наша цель - перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Наша цель - разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвестпартнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача - протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «Мегафон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.

Главные плюсы низкоорбитальной спутниковой связи - возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных - от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с. В настоящее время в России наземной связью покрыто 35% территории, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций.

Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян уверенно заявляет, что будущее за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями:

- Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос. Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты, от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру.

По словам топ-менеджера оператора, спутниковые сети нового поколения смогут обеспечить высокоскоростную связь по всей территории России вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.

- «Мегафон» всегда мыслит технологиями будущего, мы первыми дали стране 3G и 4G, мы подключили рекордное количество обслуживаемых «умных» устройств интернета вещей, наш мобильный интернет - самый быстрый в России. Мы готовы к серьезному изучению и - главное - созданию коммерчески успешных спутниковых сетей, - добавил Геворк Вермишян.