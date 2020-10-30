Ни гвоздя ни жезла! «Комсомолка» поздравила водителей с Днем автомобилиста

Водителям вручали подарки от «Комсомолки» и партнеров. Фото: Михаил ДОКУКИН

25 октября в России отмечался День автомобилиста. В канун всенародного праздника, объединяющего профессионалов и любителей, сотрудники «Комсомольской правды» совместно с дорожной полицией и аварийными комиссарами провели акцию - поздравление водителей автотранспорта на улицах Новосибирска. Неожиданный сюрприз и добрые напутственные слова приятно удивили тех, кто оказался за рулем авто.

Акция стартовала в пятницу, 23 октября, на площади Ленина и продлилась два дня. Автомобилисты не оставались в долгу и благодарили инициаторов поздравлений за напутственные слова, отмечая, что такие внезапные остановки мотивируют их к еще большей внимательности и ответственности на дороге.

Как прошел первый день акции можно посмотреть здесь

Клиенты службы аварийных комиссаров «Альянс» накануне праздника не остались без внимания. Фото: Михаил ДОКУКИН

Сотрудники «КП» дежурили вместе с полицейскими. На оживленном перекрестке в центре города автоинспекторы останавливали исключительно для вручения подарков - свежего номера «Комсомолки» и карточки временной парковки с телефонным номером и полезной информацией о сервисе самовывоза заказов от сети гипермаркетов «Лента».

24 октября представители «Комсомолки» поздравляли с наступающим праздником клиентов службы аварийных комиссаров «Альянс». Автолюбители признались, что неожиданное поздравление с днем автомобилиста - приятный бонус к уже имеющемуся сервису.

Нашим помощником во время акции стал аварком Александр Петухов. Он встречал всех, кто приезжал в офис «Альянса», и вместе с нашими сотрудниками вручал подарочный набор.

К нашей акции присоединились аварийные комиссары. Фото: Михаил ДОКУКИН

Вадим, один из клиентов, заехал в свой выходной, чтобы продлить карту помощи на дорогах, но был приятно удивлен подарку.

- Очень неожиданно получилось, а самое главное - актуально. Я практически каждый день за рулем и не понаслышке знаю о проблемах с парковками в городе. Конечно, правил стараюсь не нарушать, но бывают ситуации, когда приходится буквально подпирать другую машину, чтобы отлучиться на 5 минут по рабочим вопросам. Так что карточка, куда можно написать свой номер телефона, очень даже кстати, - признался автомобилист.

«Комсомольская правда», сеть гипермаркетов «Лента» и служба аварийных комиссаров «Альянс» желают тем, кто за рулем, безопасных дорог.