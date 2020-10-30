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Общество

Ни гвоздя ни жезла! «Комсомолка» поздравила водителей с Днем автомобилиста

К праздничной акции присоединились аварийные комиссары
Михаил ДОКУКИН
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Водителям вручали подарки от «Комсомолки» и партнеров.

Водителям вручали подарки от «Комсомолки» и партнеров.

Фото: Михаил ДОКУКИН

25 октября в России отмечался День автомобилиста. В канун всенародного праздника, объединяющего профессионалов и любителей, сотрудники «Комсомольской правды» совместно с дорожной полицией и аварийными комиссарами провели акцию - поздравление водителей автотранспорта на улицах Новосибирска. Неожиданный сюрприз и добрые напутственные слова приятно удивили тех, кто оказался за рулем авто.

Акция стартовала в пятницу, 23 октября, на площади Ленина и продлилась два дня. Автомобилисты не оставались в долгу и благодарили инициаторов поздравлений за напутственные слова, отмечая, что такие внезапные остановки мотивируют их к еще большей внимательности и ответственности на дороге.

Как прошел первый день акции можно посмотреть здесь

Клиенты службы аварийных комиссаров «Альянс» накануне праздника не остались без внимания.

Клиенты службы аварийных комиссаров «Альянс» накануне праздника не остались без внимания.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Сотрудники «КП» дежурили вместе с полицейскими. На оживленном перекрестке в центре города автоинспекторы останавливали исключительно для вручения подарков - свежего номера «Комсомолки» и карточки временной парковки с телефонным номером и полезной информацией о сервисе самовывоза заказов от сети гипермаркетов «Лента».

24 октября представители «Комсомолки» поздравляли с наступающим праздником клиентов службы аварийных комиссаров «Альянс». Автолюбители признались, что неожиданное поздравление с днем автомобилиста - приятный бонус к уже имеющемуся сервису.

Нашим помощником во время акции стал аварком Александр Петухов. Он встречал всех, кто приезжал в офис «Альянса», и вместе с нашими сотрудниками вручал подарочный набор.

К нашей акции присоединились аварийные комиссары.

К нашей акции присоединились аварийные комиссары.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Вадим, один из клиентов, заехал в свой выходной, чтобы продлить карту помощи на дорогах, но был приятно удивлен подарку.

- Очень неожиданно получилось, а самое главное - актуально. Я практически каждый день за рулем и не понаслышке знаю о проблемах с парковками в городе. Конечно, правил стараюсь не нарушать, но бывают ситуации, когда приходится буквально подпирать другую машину, чтобы отлучиться на 5 минут по рабочим вопросам. Так что карточка, куда можно написать свой номер телефона, очень даже кстати, - признался автомобилист.

«Комсомольская правда», сеть гипермаркетов «Лента» и служба аварийных комиссаров «Альянс» желают тем, кто за рулем, безопасных дорог.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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