Технические специалисты АО «РЭС» участвуют в решении новых задач в энергетике

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, акционерное общество «Региональные электрические сети» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области не только продолжает решать задачи по надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей региона, но и принимает активное участие в различных научно-практических мероприятиях, посвященных инновациям в энергетической отрасли.

В конце сентября команда молодых инженеров АО «РЭС» «Доктор Ом» достойно представила предприятие на международном инженерном чемпионате CASE-IN, а технический контролер компании Сергей Викторович Рагозин, который выступал в качестве эксперта, был отмечен Благодарственным письмом Министерства энергетики Российской Федерации.

А в середине октября Сергей Викторович принял участие еще в одном мероприятии - вебинаре на тему «Собственная генерация для промышленных предприятий: инструкция по применению».

В ходе онлайн-конференции рассматривалась актуальная тема собственной генерации для промышленных предприятий. Участникам вебинара представили варианты оптимальных решений для организации электроснабжения бизнеса с высоким энергопотреблением. На площадке конференции были даны предметные рекомендации профессионалов отрасли, представлены комплексные решения для собственной генерации промышленных предприятий. Также обсуждались особенности тарифного регулирования, надбавки оптового энергетического рынка и перекрестное субсидирование.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Стоит отметить, что в рамках развития распределенной генерации специалисты АО «РЭС» уже не первый раз привлекаются к решению комплекса вопросов, касающихся технологического присоединения, предоставления услуг на транспорт электрической энергии в условиях параллельной работы с объектами по производству электроэнергии.

Участие представителей АО «РЭС» в подобных мероприятиях, безусловно, способствует всестороннему развитию предприятия, внедрению инновационных подходов в осуществлении производственной деятельности, а также обеспечивает качественный обмен опытом и знаниями с отраслевым сообществом и крупными промышленными предприятиями.