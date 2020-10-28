Новосибирские путешественники и скалолазы могут познакомиться с книгой о знаменитых Столбах

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

«Столбы» не только старейшая в России особо охраняемая территория и «визитная карточка» региона, но и один из самых посещаемых новосибирцами туристических маршрутов.

Новосибирские путешественники и скалолазы могут познакомиться с книгой-альбомом «Национальный парк «Красноярские Столбы» в судьбах людей» уже сейчас - на портале нацпарка.

В создании книги принимали участие красноярцы и гости города – каждый мог выложить свои снимки в социальные сети с хэштегом #Местосилы_Столбы в итоге лучшие из более чем сотни фотографий и историй вошли в уникальное издание. Проект состоялся благодаря активной поддержке сообщества столбистов «Красноярские Столбы» – группы единомышленников, которые создали электронную энциклопедию «Столбов» – сайт Stolby.ru

Книга стала итогом второго этапа федерального экологического проекта МТС «Место силы» в Красноярском крае, направленного на повышение уровня экологической культуры горожан и развитие экологического туризма. Ранее началом масштабного проекта стал видеоролик-прогулка по национальному парку, увидеть его можно на сайте национального парка и на YouTube-канале. Мини-фильм снят в формате «360 градусов», так что новосибирские любители природы и путешествий могут совершить «прогулку» среди скал, посмотрев его.

– «Красноярские Столбы» – настоящее место силы для нескольких поколений туристов и путешественников со всей страны, но прежде всего для сибиряков. В разное время увидеть Столбы приезжали наши соседи - туристы из Новосибирской области. Ведь посетить и покорить Столбы – заветная цель для любого скалолаза и любителя природы. Мы надеемся, что в это непростое время книга о столбизме порадует всех поклонников нацпарка из Новосибирска. А специально для тех, кто приходит сюда впервые, кто хочет узнать новые маршруты, МТС установила таблички с QR-кодами, ведущими на приложение с промаркированными маршрутами. Это поможет туристам ориентироваться на территории, – рассказал директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.

СПРАВКА «КП»

О проекте «Место силы»

Проект «Место силы» является частью комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранение популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развитие экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых.

Национальный парк «Красноярские Столбы»

Национальный парк «Красноярские Столбы» – старейшая в России особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 году по инициативе местных жителей. Расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Основная достопримечательность – сиенитовые скалы с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов. Национальный парк – один из самых посещаемых в России. Рекреационную зону ежегодно посещают более 1 миллиона человек, иногда в выходной день по самому популярному маршруту «Центральных Столбов» проходит до 30 тысяч посетителей.