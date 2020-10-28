Предпринимательству нельзя научить, но можно помочь стартовать!

Благодаря обучению развенчиваются мифы об открытии бизнеса. Фото: ГБУ НСО «АПМИ».

Вы хотели бы открыть свое дело, а может, и пытались, но не вышло? Но у вас есть мечта стать успешным предпринимателем? Тогда у нас отличные новости! Новосибирский государственный университет экономики и управления совместно с центром «Мой бизнес» запускает проект «Мой бизнес. Старт».

В течение месяца с 200 участниками будут заниматься лучшие специалисты, которые помогут освоить азы бизнеса. Для сибиряков подготовили семь тематических мастерских (бухгалтерский учет, составление бизнес-плана), встречу с тьюторами (наставниками), экономические квесты, а также уникальные ежедневные активности (ярмарка, Meet Up встречи, проектная сессия). А это значит, что появится реальный шанс понять, какую бизнес-модель хочется воплотить именно вам и как лучше это сделать.

Почему НГУЭУ?

Спросите, можно ли быть уверенным в такой программе? Судите сами: сейчас НГУЭУ - центр для развития молодежного предпринимательства в регионе, и функционирование такой площадки послужит очень важной основой для начинающих бизнесменов. Для вуза эта программа значима как возможность для студентов набраться опыта и открыть свое дело. Гордость университета - замечательные преподаватели, которые станут наставниками в данной программе. Используя свои знания и личный бизнес-опыт, они помогут быстрее освоить новые навыки, будут работать с начинающими бизнесменами в одной команде. В программе могут участвовать студенты и молодежь из города и области - у всех есть возможность открыть свой бизнес-проект.

- После прохождения нашей программы ребята открывают свои ателье, автомастерские, создают обучающие программы. 80 процентов участников - это ребята, которые хотят делать бизнес из необычных, но привычных вещей. Например, продавать оригинальную пиццу. Это необходимо для того, чтобы ребята научились делать что-то простое, поняли, как получается прибыль, а потом уже развивались дальше, - рассказывает Денис Обуховский, руководитель проектного офиса «Предпринимательский университет» НГУЭУ.

Денис Обуховский, руководитель проектного офиса «Предпринимательский университет» НГУЭУ, рассказал о новом бизнес-интенсиве. Фото предоставлено Д. Обуховским.

И это не просто слова: в прошлом году в программе было примерно 200 участников, они разрабатывали и защищали 27 проектов, в результате открыли 5 или 7 собственных бизнесов.

- Мы понимаем, что благодаря проекту некоторые участники откроют свой бизнес уже через год, кто-то - присоединится к уже существующему проекту. Важно, чтобы ребята попробовали сделать что-нибудь самостоятельно, - подчеркивает Денис Обуховский. - Сейчас наша программа - одна из немногих в городе, которая проводит по завершении работы ярмарку продуктов. Собираем участников на одной площадке, и они предлагают свои конечные продукты или услуги: пиццы, тортики, самодельные украшения, делают маникюр или проводят игру. Обычно в ярмарке участвуют около 20 бизнес-команд, но приходят на них посмотреть и другие студенты, и преподаватели, и вообще все желающие.

И на такой ярмарке наглядно виден реальный результат: ребята не только составляют бизнес-план, а делают что-то своими руками. Посетители начинают понимать, что для старта не обязательно иметь миллион рублей или несколько кредитов в банке. Инвесторы - самый главный миф в бизнесе, и он развеивается на реальном примере.

«Поддержим студенческие стартапы»

До этого проекта НГУЭУ в 2015 году участвовал в молодежной программе «Ты - предприниматель». Еще до вступления в программу «Мой бизнес. Старт» шла работа по поддержке студенческих стартапов. В прошлом году появилась совместная программа с центром «Мой бизнес», и за год вырос уровень координации проектов. Благодаря данной программе пропали дублирующие мероприятия, путаница. Раньше была проблема с бессистемностью, слишком большим количеством образовательных программ в сфере бизнеса. Сейчас вся работа оптимизируется.

Новосибирские студенты учатся открывать свое дело. Фото: ГБУ НСО «АПМИ».

Проект стал «взлетной полосой» для молодых бизнесменов

Студенты, участвующие в данном проекте, чувствуют, что можно стартовать здесь и сейчас. Это некая «взлетная полоса», а вуз - дорога, по которой ты едешь.

- Но наша «взлетная полоса» обладает немного другими свойствами: во-первых, она короткая, а во-вторых, она дает возможность именно взлететь - наш проект помогает это сделать. Ребята это чувствуют, потому что у нас очень хорошие тьюторы (наставники), они работают, сопровождают команду, помогают студентам с теорией и практикой, - продолжает Денис Обуховский, руководитель проектного офиса «Предпринимательский университет» НГУЭУ. - У каждой команды есть свой наставник, он оценивает ситуацию и, применяя те или иные педагогические приемы, помогает сделать первые шаги. Название «Мой бизнес. Старт» очень подходит данному проекту, который помогает именно стартовать. Потом уже у начинающих предпринимателей появляются бизнес-наставники, и они могут посещать какие-то профильные вещи, могут работать с фондами поддержки.

Но первоначальная задача проекта - именно мотивировать ребят на большое дело, страх должен отступить. Чем кардинально отличается именно молодежное предпринимательство? Именно молодым важен педагогический аспект, процесс обучения. Ребятам нужно не просто показать свой опыт, но и обучить их.

Планы на будущее

В вузе с удовольствием рассказывают, каким видят проект в дальнейшем.

- У нас есть новая идея – делать хакатоны. Это профильное мероприятие - за два дня команды должны создать свой конкретный продукт. Хакатоны пришли из сферы IT, но мы хотим проводить хакатоны в сфере Hand Made. Рукодельницы собираются в небольшие команды и выполняют одно задание - например, сделать свадебное украшение, - делится планами Денис Обуховский. - Но суть не в соревновании, а в обмене опытом, технологиями и знаниями. Может быть, если формат найдет отклик, мы будем проводить и другие формы хакатонов: гастро-, авто- и так далее.

Также в планах устраивать Meet Up встречи - собирать вместе студенческие команды и бизнес-наставников. Ведь в Новосибирске хорошо развито сообщество бизнесменов, которые готовы помогать студентам, начинающим предпринимателям. А это значит, что для многих проект станет настоящей путевкой в жизнь!

За началом регистрации и новостями проекта следите на сайтах: mbnso.ru и nsuem.ru

Проект подготовлен по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Сайт: www.mbnso.ru