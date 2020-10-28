Депутаты помогут укрепить здоровье сибиряков

Игорь Титаренко. Фото: Евгения МОРЕВА

Заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию было посвящено важному вопросу - реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска».

Ключевая цель программы - формирование у жителей города мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Задачи, которые предстоит решить, - повышение уровня санитарной грамотности и формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья муниципальных сотрудников, а также вовлечение горожан в волонтерскую деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни.

Проверяемся на ВИЧ и отказываемся от вредных привычек

Проект-программа разработана в целях развития системы, направленной на укрепление общественного здоровья жителей города. В 2020 году город Новосибирск стал участником национального проекта «Демография», в рамках которого между министерством здравоохранения Новосибирской области и мэрией города Новосибирска было заключено соглашение о реализации регионального проекта формирования системы мотивации у граждан здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, на территории города.

В рамках реализации программы планируется открытие консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции на базе муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» и внедрение в муниципальных учреждениях корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Например, сейчас активно работает оперативный штаб помощи пожилым и маломобильным людям, функционирует центр «Серебряное волонтерство».

Но это далеко не все проекты, которые помогают сибирякам сохранять здоровье. Недавно был организован кол-центр для консультаций населения по вопросам здравоохранения. В период пандемии число консультаций, данных специалистами центра, выросло в два раза - до 20 тысяч звонков в этом году. Чтобы новосибирцы всегда могли получить помощь, с марта кол-центр был переведен на круглосуточный режим работы.

Антон Бурмистров. Фото: Евгения МОРЕВА

Решать проблемы комплексно

Заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Антон Бурмистров считает, что подход к реализации программы должен быть комплексным.

- Рассматривали ли вы такие инструменты, как не просто листовка или пост в социальных сетях, а какие-то стимулирующие моменты для работников муниципальных организаций? Например, человек не курит - получает дополнительные отпускные дни. Также необходимы ограничительные меры, например уменьшение количества пивнушек. Акцент нужно делать также на проведении общедоступных спортивных мероприятий во дворах, - подчеркнул Антон Бурмистров.

На заседании был затронут и вопрос о создании условий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильным жителям города. На сегодняшний день официально трудоустроены 75 тысяч граждан с инвалидностью, которые работают в подведомственных учреждениях. Для них созданы необходимые условия труда и установлен сокращенный рабочий день. На протяжении нескольких лет в городе функционирует транспортная служба сопровождения, услуга «Социальное такси». Также на базе филиала «Новосибирская аптечная сеть» функционирует первый в городе торгово-выставочный зал «Доступная среда», где представлен широкий выбор товаров разных производителей для реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями.

В Новосибирске работает муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов в целях их приспособления с учетом потребностей. Все выезды комиссии осуществляются совместно с администрацией района, а также с представителями управляющих компаний. В ходе выездов комиссии на месте проводятся все необходимые технические замеры.

Ежегодно в общеобразовательных организациях ведутся работы по укреплению материально-технической базы и созданию комфортных условий обучения. Выполнена работа по устройству пандуса в лицее № 159. В этом году запланировано открытие 11 новых зданий общешкольных образовательных учреждений более чем на 2 тысяч мест, в том числе 645 ясельных. Во всех новых зданиях предусмотрены меры по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

На комиссии обсудили вопрос об оснащенности медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях. В среднем на оснащение одного медицинского кабинета необходимо полмиллиона рублей. На сентябрь 2020 года департаментом образования профинансировано в полном объеме 115 образовательных организаций на сумму свыше 11 миллионов рублей. К началу текущего года полностью укомплектованы медицинскими кабинетами 162 образовательных учреждения. До 2022 года планируют укомплектовать еще около 170 зданий.

Качественное питание для детей

В текущем учебном году значительно оптимизирована работа родителей в комиссии общественного родительского контроля по организации качественного питания. В каждом образовательном учреждении определен план посещения родителями пищеблоков. Все школы города Новосибирска начали обеспечение учащихся с 1-го по 4-й класс бесплатным питанием. Стоимость рациона питания на одного учащегося - 65 рублей 47 копеек в день.

Для тех учреждений, которые организуют питание самостоятельно, такая сумма может быть затрачена только на закупку продуктов. Так как школьники младших классов составляют большую часть учащихся, денег на зарплату поварам не остается, а это грозит срывом организации питания.

- Мы рассмотрим этот вопрос и решим, как увеличить надбавку из городского бюджета на организацию питания для младших классов, - заверил Игорь Титаренко, председатель постоянной комиссии по социальной политике и образованию.

СКАЗАНО!

От социальных сетей до семинаров

- Мы считаем укрепление здоровья горожан важнейшим приоритетом социальной политики города, которая нуждается в дополнительном финансировании. Программа формировалась в рамках действующих видов отрасли, что не позволило включить в программу новые мероприятия. Хочу подчеркнуть, что информационная работа с жителями города требует использования всех возможных инструментов, от социальных сетей до подготовки социальной рекламы, обучающих семинаров, лекториев, вебинаров, - подытожила в своем выступлении Наталья Геннадьевна Плотникова, начальник отдела по охране здоровья и медицинскому сопровождению муниципального проекта по демографической политике мэрии города Новосибирска.