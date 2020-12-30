Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 декабря 2020 года таковы: за минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 153 человек. Всего с начала вспышки в регионе заразились опасной болезнью 27736 человек, в том числе 1621 ребенок.УМЕРЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕКУвы, врачам удалось спасти не всех пациентов, заболевших коронавирусом. За прошедший день умерли восемь пациентов, у которых диагностировали C0VID-19.- Это мужчины в возрасте 54 года, 56 лет, 67 лет и женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 65 лет, 71 год и 78 лет, - сообщают в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего в регионе от коронавируса умерли 958 человек.Сейчас в отделениях реанимации находятся 144 человека: 37 пациентов - в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.ВЫЗДОРОВЕЛИ 23758 СИБИРЯКОВЗа минувшие сутки коронавирус выявили у 8 детей: сейчас в больницах находятся 11 детей с подозрением на ковид или подтвержденным диагнозом. Вхрослых пациентов тоже немало: в клиниках Новосибирска - 1894 сибиряка, в районных больницах - 1133 человека.Но есть и хорошие новости: с начала пандемии в Новосибирской области выздоровели 23758 пациентов, причем 225 сибиряков выписали за прошедший день.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 153 человекаКоличество пациентов в реанимации: 144 человекаМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru