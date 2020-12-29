На фоне второй волны пандемии продолжаются поиски возможных дополнительных мер, направленных на снижение распространения вируса. В декабре новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» провел эксперимент и выяснил, что ряд существующих на рынке парфюмерно-косметической продукции ополаскивателей для полости рта, в состав которых входит антимикробный компонент СРС (цетилпиридиниум хлорид), подавляет активность штамма коронавируса SARS-CoV-2 на 99,99% К примеру, этот ингредиент содержится в отечественных ополаскивателях «Лесной бальзам»Что означает данное исследование и как удалось доказать такой эффект CPC, kp.ru узнал у Дарьи Топорковой, специалиста-разработчика компании Unilever по уходу за полостью рта в бренде «Лесной бальзам».- Мировое научное сообщество давно ведет дискуссию на данную тему, исследования стали логичным продолжением. Компания Unilever инициировала изыскания, чтобы выяснить, могут ли некоторые виды ополаскивателей для полости рта потенциально стать дополнительной мерой гигиены и помочь ограничить распространение коронавируса.Для анализа были взяты образцы, которые содержат цетилпиридиния хлорид. Данное вещество является антибактериальным агентом, который мы уже много лет используется в рецептуре некоторых ополаскивателей «Лесной Бальзам».- Почему решили провести исследование именно в «Векторе»?- Выбор был сделан не случайно. Федеральное бюджетное учреждение науки «Вектор» - это государственный научный центр вирусологии и биотехнологии. При доказательстве эффективности технологии, о которой идет речь, для нас была важна возможность работы именно с коронавирусом SARS-CoV-2. «Вектор» предоставляет такую возможность.- Расскажите, как проводилось тестирование и какие результаты были получены?- Ополаскиватель для полости рта Лесной Бальзам с экстрактами коры дуба и пихты на отваре трав содержащий 0,07% цетилпиридиния хлорида смешивали с вирусной суспензией SARS-CoV-2. Далее специально подобранная для таких исследований культура клеток подвергалась экспозиции с этим раствором минимум на 30 секунд, имитируя процесс ополаскивания полости рта. После того как эту реакцию воздействия останавливали нейтрализацией, культуры клеток инкубировались в течение 5 суток. По истечении этого времени проводилось сравнение активности репликации SARS-CoV-2 в контрольном образце без ополаскивателя и в испытуемом образце. Результаты показывают, что ополаскиватели для полости рта с 0,07% СРС эффективны в инактивации коронавируса на 99,99%- В формуле «Лесного Бальзама» концентрация СРС составляет 0,07%, а что будет, если ее увеличить или уменьшить?- 0.07% - это оптимальное содержание СРС в рецептуре ополаскивателя. Оно эффективно борется с вирусами и при этом безопасно для ежедневного применения.- А будет ли эта мера профилактики действенна при «британском» штамме коронавируса? Уже известно, что мутировавший SARS-CoV-2 агрессивнее предшественника.- Полагаю, что еще рано говорить о новом штамме, но, исходя из природы воздействия СРС на вирусы, содержащие липидную оболочку – а к ним относятся все штаммы коронавируса - можно предположить, что ополаскиватели с CPC могут быть эффективны и против данной разновидности.Россияне активно делают данную меру гигиены своей регулярной привычкой. После новости о том, что ополаскиватели для полости рта могут деактивировать вирус, «Лесной бальзам» вызвал интерес потребителей.Мы видим большой отклик, люди звонят на «горячую линию», задается много вопросов. Интересуются наименованиями, в которых содержится указанное вещество, о сроках повышения его концентрации в остальной линейке бренда, способе применения. Наши специалисты всегда готовы предоставит обратную связь по каждому обращению.У нас есть ряд заключений, что «Лесной бальзам» действительно помогает защищать эмаль зубов и десны от бактерий, является профилактикой воспалительных процессов в мягких тканях полости рта. В зависимости от конкретного продукта, можно решить ту или иную поставленную проблему. Линейка ополаскивателей «Лесной бальзам» регулярно обновляется, чтобы максимально отвечать запросам наших потребителей.