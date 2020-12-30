Куда сдать елку в Новосибирске после Нового года 2021 — важный вопрос, который волнует сибиряков, поставивших не искуственное, а настоящее новогоднее дерево. Коореспонденты КП-Новоси1. ЗООПАРК ВОЗЬМЕТ, НО НЕ У ВСЕХНовосибирский зоопарк имени С.А. Шило принимает новогодние елки для животных. Но только у предпринимателей. Обычно зоологи берут елки у продавцов, которые не успели распродать деревья перед Новым годом и Рождеством. Елки идут на корм копытным, и к ним требования строгие - никаких украшений, пластика, мишуры, конфетти.— Нераскупленные елки после Нового года мы сдаем в Новосибирский зоопарк. Иногда деревья нужны в конные клубы. В крайнем случае, приходится везти на свалку и платить за утилизацию, — рассказал КП-Новосибирск организатор елочных базаров Игорь Мартынов.3. ОТНЕСТИ В КОННЫЙ КЛУБНовогодняя елка — как зубочистка для лошади, утверждают заводчики коней. Елку можно отнести в конный клуб или контактный зоопарк, где есть копытные животные.— Лошади любят жевать елки, смола и хвоя укрепляют десны и зубы животных. Но много деревьев мы не принимаем, достаточно штук пять-десять. Главное, чтобы елка не была высохшей — чем зеленее, тем лучше, — рассказали в конном клубе «Арион».4. ПЕРЕРАБОТАТЬ САМОМУ И ВЕРНУТЬ В ПРИРОДУЭкологи утверждают — можно не сдавать елку и не засорять природу. Достаточно превратить старое дерево в удобрения без особых усилий. Утилизировать елку можно у себя дома, а весной использовать получившееся удобрение во дворе. Организатор акции по переработке мусора «Зеленая белка» Татьяна Румянцева поделилась рецептом:1. Снимаем с елки все украшения, мишуру, дождики и любой пластик2. Отпиливаем ветки, складываем в картонную коробку3. Коробку оставляем сушиться у батареи, периодически помешивая4. Сухую хвою и мелко порубленные ветки выносим во двор5. Вырываем ямку, вытряхиваем все туда6. Ствол елки утилизируется отдельно, из него можно изготовить черенок для лопатыКОНКРЕТНОКуда несем елку?Заельцовский районНовосибирский зоопарк имени С.А. Шило (только чистые елки)Адрес: ул. Зорге, 47 к1. Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00. т. 286 10 35Калининский районКонный клуб «Сосновый бор»Адрес: ул.Учительская, 49 к1. Время работы: ежедневно с 09:00 до 19:00. т. 258 00 79Кировский районЧастный зоопарк «Обитаемый остров»Адрес: ул. Зорге, 47 к1. Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00. т. 286 10 35Дзержинский районПони-клуб «Серебрянная подкова»Адрес: ул.Планетная, 53 к 6. Время работы: ежедневно с 11:00 до 18:00. т. 299 65 60Ленинский районНовосибирский ипподромАдрес: ул.Станционная, 97а к1. Время работы: пн.-птн с 09:00 до 18:00. т. +7 913 475 62 43Советский районКонный клуб «У моря Обского»Адрес: Софийская, 15 к9. Время работы: пн.-птн с 09:00 до 18:00. Предварительная запись по т. +7 913 475 62 43Октябрьский районКонный клуб «4К»Адрес: Ключ-Камышенское плато, 200. Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00. Предварительная запись по т. 225 89 19ВАЖНОКак правильно выкинуть елку в мусор?Если сдать елку не получается, и вы решили ее выкинуть, то хотя бы сделайте это правильно. Даже искра может моментально поджечь сухую новогоднюю елку, а заодно — контейнерную площадку с мусором. Поэтому действуйте аккуратно:— Если вы решили выкинуть елку — отломайте ветки от ствола. Затем соберите хвою и ветки в плотный пластиковый пакет, который не порвется и плотно завяжите. Черенок можно выкинуть отдельно, а ветки и хвою — отдельно. Это необходимо, чтобы исключить риск возгорания, — сообщили экологи акции «Зеленая белка».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru