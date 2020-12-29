Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 декабря 2020 года: за прошедшие сутки C0VID-19 выявили у 156 человек. Всего с начазала пандамии в регионе заразились 27583 сибиряка, в том числе 1613 детей.УМЕРЛИ ДЕВЯТЬ ПАЦИЕНТОВУвы, врачи смогли спасти не всех пациентов с коронавирусом, поступивших в больницу. За минувшие сутки умерли девять сибиряков, зараженных C0VID-19.- Это мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет и 70 лет, женщины в возрасте 63 года, 67 лет, 69 лет, 79 лет и 82 лет, - сообщили в орперативном штабе Новосибирской области.Всего в регионе с начала вспышки умерли 950 человек, заболевших коронавирусом. В основном это пожилые люди, у которых были тяжелые сорутствующие заболевания.Сейчас медики борятся за жизнь 148 человек, которые находятся в реанимации: 37 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.ЗАБОЛЕЛИ ПЯТЬ ДЕТЕЙЗа прошедший день в Новосибирской области коронавирус выявили у пяти детей.- Сейчас в новосибирских больницах находятся 16 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом, - продолжают в оперативном штабе Новосибирской области.Взрослых пациентов оказалось куда больше: в стационарах Новосибирска находятся 2073 человека, в районных больницах - 1183 человека.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 156 человекКоличество пациентов в реанимации: 148 человекМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru