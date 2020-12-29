Во вторник, 29 декабря, в Новосибирске загорелся 8-квартирный дом на улице Декабристов в Октябрьском районе. На пожаре погибли 4 человека, в том числе трое детей.— Вызов о возгорании поступил в 9:30. Сильно горел жилой деревянный дом. Специалисты МЧС России начали тушить огонь одновременно из трех стволов, также проложили магистральную линию от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 600 метров. Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура, сильная задымленность и большой слой снега на кровле деревянного дома. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.Открытый огонь ликвидировали в 10:17. Под сгоревшими конструкциями нашли тела погибших.— Обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно трое из них — дети, — сообщает Следственный комитет РФ по Новосибирской области.На месте продолжают работать пожарные, полиция и «скорая помощь». С родственниками погибших работают психологи.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru