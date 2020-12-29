С началом холодной погоды начинается сезон простуд и ОРВИ, который увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Причем пациенты обращаются за помощью не только в государственные медучреждения, но и в частные медцентры.Холода несут опасностьВ многопрофильной клинике «Главный Пациент» связывают сезон вирусных инфекций, к которым относится в том числе и грипп, с суточными колебаниями температуры воздуха и редким проветриванием помещений из-за холодов. Кроме того, медики подчеркивают, что скопления людей способствуют быстрому распространению вирусных заболеваний, включая ОРВИ и грипп, которым ежегодно в период сезонных всплесков заболевания болеет от 5 до 15% взрослого населения северного полушария.- Не так страшен грипп, как осложнения после него, - говорит главный врач клиники «Главный Пациент», терапевт Светлана Геннадьевна Созина. В числе симптомов гриппа Светлана Геннадьевна называет резкое повышение температуры тела, кашель, головную боль, боли в мышцах и суставах, насморк и общее состояние недомогания. А самые часто встречающиеся осложнения после перенесенного и не вылеченного гриппа, по словам доктора, отит, бронхит, полисинусит и, конечно, пневмония.- Впрочем, пневмония может являться осложнением и других перенесенных респираторно-вирусных инфекций, - добавляет Светлана Геннадьевна.От пневмонии можно привиться?Врачи уверены, что самой действенной профилактической мерой является вакцинация. Например, современная поливалентная вакцина от гриппа содержит два антигена вируса А и два антигена вируса В и может защитить от четырех его подвидов.Кстати, для предупреждения пневмонии уже используется препарат «Перевенар» - вакцина, доказавшая свою эффективность. Среди доказанных фактов - наличие популяционного эффекта применения этого препарата: значительное снижение заболеваемости как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных групп детей и взрослых, то есть формируется коллективный иммунитет.Кому рекомендуется вакцинация?Медики считают, что прививаться должны те, кто находится в группе риска: продавцы, консультанты, работники социальной сферы. Также защититься должны люди, которые часто болеют и у которых есть различные хронические заболевания. К отдельной группе риска относятся пожилые и дети.По мнению врачей, у COVID-19 и гриппа очень схожие начальные симптомы.- Если человек привит от гриппа, то это позволит скорее заподозрить коронавирусную инфекцию и в максимально короткие сроки начать лечение, - уверены в медицинском центре «Главный Пациент», добавляя, что по пневмококковой инфекции наблюдается более тревожная статистика. Быстро распространяясь с кровотоком, она способна поражать как легкие, так и другие жизненно важные органы. Ведь согласно статистике, 80% людей, встретившихся с пневмококковой инфекцией, заболевают пневмонией и 30% - менингитом.Под двойной защитойМедики уверены, что одновременно прививаться от гриппа и пневмонии не только можно, но и нужно, поскольку это будет максимально эффективно.Прививки от гриппа и пневмонии можно ставить в один день разными шприцами и в разные части тела, а иммунитет начинает вырабатываться в течение 2 - 3 недель и действует от 6 до 12 месяцев.Кроме того, на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 своевременная вакцинация от пневмонии и гриппа может снизить риски летального исхода от пневмонии на фоне заболевания коронавирусом.Лучше перестраховатьсяНесмотря на все преимущества вакцинации, бывают ситуации, когда с прививкой стоит повременить или вовсе от нее отказаться.Врачи рекомендуют не заниматься самодиагностикой и самолечением, а накануне процедуры прийти на осмотр к доктору, который примет решение о сроках и порядке вакцинации.Кстати, среди противопоказаний есть аллергия на компоненты вакцины, а также на куриное мясо и/или яйца. Ограничениями могут стать индивидуальная непереносимость, а также обострение хронического заболевания, повышенная температура тела, респираторное заболевание.Сколько стоит прививка?В клинике готовы предложить два варианта комплексной защиты организма: осмотр перед вакцинацией, вакцина от пневмонии в зависимости от программы, вакцина от трех или четырех подвидов гриппа. Стоимость составит 6200 и 6300 рублей соответственно, но можно сэкономить.До 31 декабря в медицинском центре «Главный Пациент» можно получить комплексную защиту по максимально выгодной цене - 5000 и 5100 рублей соответственно. Размер акционного дисконта составит 1200 рублей, а на сэкономленные деньги можно купить, например, новогодний подарок.