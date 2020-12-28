Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 декабря 2020 года, увы, не радуют: за прошедшие сутки в регионе диагноз подтвердился у 155 человек. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 27427 человек, в том числе - 1608 детей.ЗАРАЗИЛИСЬ ЕЩЕ 10 ДЕТЕЙЗа минувший день коронавирус выявили еще у 10 маленьких пациентов: об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.- В больницах находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом, - продолжают в ведомстве.Количество взрослых пациентов куда больше: в больницах Новосибирска находятся 2157 человек, в районных клиниках - 1117 сибиряков.УМЕРЛИ ВОСЕМЬ ПАЦИЕНТОВПлохие новости: медики не смогли спасти восемь пациентов, больных коронавирусом.— Это двое мужчин в возрасте 67 лет, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 73 года, 86 лет и женщины в возрасте 61 год и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 941 человек, - пояснили в оперативном штабе.В реанимации находятся 152 человека, 38 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.ЧТО БУДЕТ С ДИСТАНЦИОНКОЙ?— Вопрос возвращение студентов среднего профессионального образования к очному формату работы мы будем решать на заседании оперштаба после новогодних праздников. Что же касается студентов вузов — они находятся на дистанционном обучении до 6 февраля, — пояснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 155 человекКоличество пациентов в реанимации: 152 человекаМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru