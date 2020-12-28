Кто-то в детстве фанател от супергероев, а кому-то безумно нравились Смешарики. 13-летний томский школьник Андрей Савельков со второго класса был без ума от пиратов и всех фильмов про них. Особое впечатление на него произвела картина «Пираты Карибского моря». Андрей подрос и стал блогером. Он нашел способ передать пламенный привет своим любимым героям — записал к ним обращение, и вот что из этого получилось.«В СИБИРИ НЕТ МОРЯ, ДА И ОДНОКЛАССНИКИ В МЕНЯ НЕ ВЕРЯТ»Андрей уже год занимается блогерством. Он даже ходит в специальную школу, где его учат снимать, правильно говорить и работать в кадре.— В основе блога лежат истории из моей жизни. К примеру, как меня укусила в детстве собака. Я не просто снимаю, а рисую персонажей своих видео на компьютере. Сам в кадре появляюсь редко, только если в Инстаграме историю записываю, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Савельков.Недавно у парня появилась мечта — снять ремейк на фильм «Пираты Карибского моря». Первый раз эту культовую кинокартину сибиряк посмотрел в 9 лет. И школьника настолько вдохновили сражения на шпагах, огромные корабли и сам Джек Воробей, что он решил экранизировать свою версию пиратов.— Я думаю, это будет один большой ролик с пародиями на мои любимые моменты из кино. Какие будут актеры и как будем снимать, еще пока не придумал. Для начала хочу набрать минимум 100 подписчиков на своем канале и уже тогда выпустить этот проект, — объясняет школьник.Чтобы стать на шаг ближе к мечте, парень решил записать видеообращение к актерам любимого фильма.— Совсем недавно у меня появилась идея снять свою версию «Пиратов Карибского моря». Я знаю, что в Сибири нет моря и что мои одноклассники в меня не верят. Но я в себя верю, и меня поддерживает брат. А еще я знаю, что чудеса случаются, особенно в Новый год, — говорит в своем видео Андрей.«Я БУДУ ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ»Записывая ролик, школьник и не надеялся, что ему придет ответ. Но к делу подключились его друзья из школы блогерства: они рассылали видео актерам, режиссерам, съемочным группам, сотрудникам кинокомпаний. Спустя неделю рьяных попыток помочь все опустили руки и оставили эту затею.— Буквально вчера, 27 декабря, мне на почту пришло письмо. Там было сказано, что это ответ на мое видеообращение. Я чуть со стула не упал. Мне ответил мистер Гиббс, он был помощником капитана Джека Воробья (его сыграл актер Кевин Макнелли. — Прим. ред.), — восторженно делится с нами школьник.Недолго думая подросток залил видео в Инстаграм и за пару часов собрал почти 200 просмотров. Для начинающего блогера совсем неплохо.— В ролике мистер Гиббс пожелал мне счастливого Нового года и всегда верить в свои мечты. Он передал мне поздравления от всего экипажа «Жемчужины» и капитана Джека Воробья. А еще сказал, чтобы я шел к своей цели, — переводит видео Андрей.Теперь одноклассники, которые еще недавно смеялись над доморощенным режиссером, тихо завидуют ему в сторонке. А сам парень неимоверно гордится прилетевшим из Голливуда приветом.Зеленый сигнал получен, а значит, Андрей выполнит свое обещание и снимет ремейк любимого фильма. Но это будет уже совсем другая историяК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru