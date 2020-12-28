Совместную программу «Посвящение Людмиле Зыкиной» впервые представил Государственный академический Сибирский русский народный хор и одна из последних учениц выдающейся исполнительницы - обладательница Гран-при конкурса «Голоса России» солистка Ольга Чиркова, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Лысякова. Концерт стал кульминацией фестиваля. Саму Людмилу Георгиевну, считая ее одним из ярких символов русской культуры, в народе нередко называли царицей русской песни, поэтому вполне закономерным был и выбор программы для закрытия одноименного фестиваля. В репертуаре Зыкиной более 2 тысяч песен, которые знают и любят жители нашей страны.Обширное творческое наследие легендарной исполнительницы было представлено произведениями преимущественно в новых аранжировках. Ольга Чиркова, манерой пения и даже внешне напоминавшая в этот вечер свою наставницу, продемонстрировала сохранение преемственности поколений и не оставила равнодушным никого: «Оренбургский пуховый платок», «Течет река Волга» и «На побывку едет молодой моряк» встречал овациями и пел весь зал. Также на концерте артисты хора исполнили вокально-хореографические и инструментальные композиции.- Наш хор, как ведущий коллектив фестиваля «Царица песня», гордится тем, что за прошедшие две недели нам удалось представить зрителям множество прекрасных артистов со всей страны. Впервые организованный в Новосибирской области всероссийский фестиваль стал для нас ярким творческим проектом, ответственным и радостным мероприятием. Думаю, появилась новая замечательная традиция и культура города обогатилась очень важным событием. Ведь именно русская песня способна объединить народ и подвигнуть на новые свершения, - отметил художественный руководитель Сибирского русского народного хора, заслуженный артист России Николай Лугин.Высоко оценила фестиваль и Ольга Чиркова:- Я бесконечно счастлива, что сегодня в Новосибирске впервые выступаю с прославленным Сибирским русским народным хором - одним из самых красивых коллективов, на мой взгляд - и завершаю прекрасный фестиваль «Царица песня». Для меня большая честь, что Людмила Георгиевна пригласила меня в свой Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» и началась моя творческая жизнь с ведущими ансамблями и оркестрами по всей стране. Желаю этому фестивалю процветания, много новых имен, талантливых молодых исполнителей - и совсем юных, потому что русская песня должна жить в наших детях, ведь это самое главное.Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов вручил коллективу Сибирского русского народного хора благодарственное письмо от губернатора Новосибирской области и подчеркнул:- Фестиваль «Царица песня» удался как многогранный яркий проект: 26 концертных программ, 19 творческих коллективов и исполнителей радовали зрителей своими талантами и выступлениями. Символично, что фестиваль завершается программой-посвящением народной артистке СССР Людмиле Георгиевне Зыкиной. Мы благодарим команду КТЦ «Евразия», которая в непростых условиях смогла провести все необходимые организационные мероприятия, чтобы фестиваль состоялся.Фестиваль «Царица песня - 2020» объединил целое созвездие выдающихся исполнителей и коллективов России, представив зрителям творчество ярких музыкальных жанров и направлений.- Наш масштабный фестиваль, который состоялся на площадках города и области, и благодарный прием публики показали, насколько сильно люди нуждаются в русском искусстве. Ведь песня как основа всех национальных произведений - это и классика, и историческое наследие, и современные вызовы. Песенная палитра была представлена гастролирующими и местными коллективами в творческом единении. И мы рады, что наша аудитория приняла подготовленные уникальные программы фестиваля с восторгом, - сказала директор КТЦ «Евразия», заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ковалева.Благодаря успешному дебюту фестиваля в настоящее время организаторы планируют, что его проведение станет регулярным - раз в два года, поскольку требуется тщательная подготовительная работа. Фестиваль сохранит статус всероссийского, при этом география городов-участников будет расширена.