В новосибирском Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» поставили новогодний интерактивный мюзикл «Снежные сказки океана». Представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк рассказал КП-Новосибирск про новую программу и особенности в работе с главными артистами шоу.В подготовке музыкальной сказки приняли участие актеры новосибирских театров. Профессиональные певцы и актеры записали несколько арий. В мюзикле выступают полюбившиеся зрителям артисты: полярные киты белухи Ая и Чемал, дельфин Сева, морж Тика и южный морской лев Мэри.Мюзикл на то и мюзикл: каждый артист исполнил свою, пусть и короткую, арию. Кстати, белух за их уникальный голос называют морскими канарейками, поскольку они издают очень громкий и неподражаемый звук. Лучше послушать в живую.— Особенность наших программ — то, что в шоу сходятся разные виды животных. Морж Тика танцует романтический танец с белым полярным китом Чемалом. Это очень трогательная история, — рассказал Антон Нагорняк. — В дикой природе моржи и белухи фактически не взаимодействуют между собой, потому что у них разный ареал обитания и питание. Делить им друг с другом особо нечего. Нам в «Дельфинии» удалось объединить их в один номер — это постепенная, кропотливая и долгая работа по приручению животных.К этому шоу артисты разучили новые трюки. Один из новых элементов — когда тренер едет на белухе, держит кольцо, через которое дельфин прыгает.Дельфины и белухи в дикой природе не очень дружат, потому что у них разные темпераменты. Дельфины — быстрые, белухи — более размеренные. Хотя, они являются некими родственниками. Были случаи, что дельфины обучали белух своему языку.— У нас они содержатся отдельно, потому что если б они были в одном месте, то очень раздражали бы белух, ведь дельфинам постоянно надо играть, прыгать, двигаться, — пояснил Нагорняк.У каждого артиста свой характер и особенности. Морж Тика — это примадонна, мягкая, воздушная дама.— Она, наверно, уже понимает, что является звездой всех шоу, и именно позволяет работать с собой. Вот, например, есть актриса, которая снялась во многих фильмах, ей дают в напарники молодого актера — и она работает с ним снисходительно так, учит молодое поколение основам профессии. Это очень похоже на Тику, — сказал Антон Нагорняк.Белухи Ая и Чемал — это самые большие обитатели «Дельфинии». В каждом движении чувствуется неторопливость, мощь, сила. Они легко могут вытолкнуть тренера вверх на несколько метров. Поэтому работа с ними строится на том, что это большие и сильные животные. Их торопить не стоит. С ними нужно работать последовательно и очень терпеливо.Южный морской лев Мэри — яркая молодая звездочка. Она будто бы участница какого-то бразильского фестиваля. С ней получаются яркие и очень страстные танцы, разные номера.— Есть у нас северный морской лев сивуч Ляля. Если вспомнить Фаину Раневскую, то по характеру они с Лялей очень близкие персонажи. Абы с кем работать она не будет. Это очень жесткая особа, и себя держит она в хорошей форме, — пояснил Нагорняк. — У них очень сложные трюки, связанные с сальто, акробатикой. При этом она любит работать с тренерами мужского пола. И скорее не они работают с ней, а она с ними. Это позиция такой примадонны. Она как бы говорит: мальчик, чем ты можешь меня удивить?Животные во время представления выполняют такие невероятные трюки, что невольно задумываешься: как же их дрессировали, что удалось добиться такого результата? Не причиняли ли им боль?— Нужно различать понятия дрессировка и тренировка. В дрессировке есть и кнут, и пряник. А у нас негативного подкрепления нет — только пряник, то есть рыба, — рассказал Антон Нагорняк. — Мы находимся в другой среде: дельфина или моржа посадить на цепь невозможно. Если животному что-то не понравится — оно просто уплывет, мы его не поймаем. Так что работаем только с позитивным подкреплением. Так как это морские млекопитающие, такие тренировки действенны. Вы сами видите, как наши тренера смогли научить животных очень сложным трюкам. Единственный негативный элемент, который может сделать тренер в отношении своего подопечного — это просто проигнорировать его.Новогоднее шоу в «Дельфинии» будут показывать в течение всего января, так что можно сходить посмотреть как на каникулах, так и после них.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ластятся, как кошки»: в Новосибирске Дед Мороз спустился в аквариум к акулам и покормил ихКак обитатели океанариума лакомятся новогодним «морским коктейлем» (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru