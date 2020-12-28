По рейтингу, составленному аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, ГК «Расцветай» стала лидером продаж в 2020 году. Это прежде всего означает признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика. По данным управления Росреестра по Новосибирской области, зарегистрировано более 1700 договоров долевого участия в объектах ГК «Расцветай». На долю компании пришлось около 7% от общего объема реализованных в столице Сибири новостроек.Высокую профессиональную активность и амбициозную политику застройщика отметили и СМИ Новосибирска. По версии «Континент Сибирь Online», в уходящем году ГК «Расцветай» стала «Компанией года» в сфере строительства.Важный фактор успешности застройщика - земельный актив компании. В декабре 2020 года, по данным Единого реестра застройщиков, ГК «Расцветай» стала лидером по объемам текущего строительства. Компания возводит в регионе 183 094 кв. м жилья. ГК «Расцветай» возглавила рейтинг в этой номинации уже третий раз. Девелопер получил 5 баллов из 5 по рейтингу надежности ЕРЗ - максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья. В уходящем году портфолио застройщика с досрочно сданными проектами пополнилось «Домом на Федосеева».Сейчас в портфеле ГК «Расцветай» около 250 тысяч кв. м строящегося жилья и объектов, на которые только получено разрешение на строительство.Во втором полугодии 2020-го застройщик вывел в продажу новые проекты - дом № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя», дом № 2 ЖК «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Красном».Уходящий год стал важным для ГК «Расцветай» и в плане стратегического развития. Застройщик представил на рынке дочерний бренд в классе «доступное жилье» - ДК «Акация», в портфолио которой более 60 тысяч кв. м строящегося жилья.Расширение географии проектов и выход на столичный рынок - одна из приоритетных задач застройщика. По данным ЕРЗ, ГК «Расцветай» вошла в пятерку региональных компаний, в уходящем году приступивших к освоению строительных площадок в столице. Сейчас застройщик возводит в Москве новый проект «Расцветай в Люблино».- Результат работы 2020-го - серьезный шаг в дальнейшем стратегическом развитии компании. В 2021-м мы планируем расширить портфель и географию проектов и заявить о себе как о надежном и добросовестном застройщике на федеральном высококонкурентном рынке жилой недвижимости, - подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; СЗ «Расцветай на Обской»; СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; СЗ «Дом на Шамшиных»; СЗ «Расцветай на Красном»; СЗ «Гортензия». Проектные декларации на сайте наш.дом.рфНа правах рекламы