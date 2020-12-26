В связи с этим оперативный персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. При необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в любое время в целом на территории Новосибирской области могут быть дополнительно привлечены около 200 бригад и более 250 единиц техники, в том числе специализированной.Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. В зимнее время электросетевой комплекс подвергается всевозможным испытаниям на прочность - от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок из-за многократно возрастающего энергопотребления вследствие использования электрообогревателей.В периоды похолоданий люди активно и массово используют электронагревательные приборы как для отопления жилища, так и на рабочих местах. В связи с этим в разы увеличивается нагрузка на электрические сети, что может влиять на качество электроэнергии, отражаться на надежности электроснабжения, а также пожарной безопасности.Значительные перегрузки в питающей магистрали и трансформаторных подстанциях могут способствовать возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты не только выходом из строя бытовой техники, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий.Во избежание негативных последствий АО «РЭС» напоминает, что при обращении с электронагревательными приборами следует соблюдать элементарные меры безопасности:• проверять исправность электропроводки, розеток и штепсельных вилок обогревателя - при необходимости вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя;• использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать самодельные или кустарные электрообогреватели, так как их электропроводка не соответствует потребляемой мощности;• не включать одновременно нескольких мощных электроприборов во избежание перегрузки электросети;• не располагать приборы обогрева непосредственно под розеткой, возле занавесок или мебели - расстояние от устройства до горючих материалов должно быть не менее 0,25 метра;• не оставлять электрообогреватели включенными на ночь, не использовать их для сушки вещей;• следует ограничить доступ маленьких детей к нагревательным приборам;• регулярно очищать обогреватель от пыли - она тоже может воспламениться;• не размещать сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями.Наряду с вышесказанным АО «РЭС» просит жителей индивидуальных домов проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания, установленные и подключенные в строгом соответствии с требованиями правил эксплуатации электроустановок.Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о возникшей аварии по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:• на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;• по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;• в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах);• в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru;• в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области;• в сельской или районной администрации.По вопросам устранения последствий неблагоприятных погодных условий налажено взаимодействие между АО «РЭС» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.