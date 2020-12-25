В акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели промежуточные итоги реализации ремонтной программы на территории Новосибирской области.При этом ограничительные меры, введенные в регионе в период пандемии, не повлияли на ход реализации ремонтной программы. За отчетный период энергетикам удалось провести ремонт более 1600 километров линий электропередачи 0,4 - 110 кВ, что на 43% выше уровня предыдущего года. Также были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 1319 подстанциях напряжением 10 - 110 кВ, что на 22% больше, чем за тот же период 2019 года.При выполнении капитального ремонта воздушных линий электропередачи в целях повышения параметров качества электрической энергии осуществляются работы по замене провода, грозотроса, опор, вводов в дома. Дополнительно по мере необходимости проводится капитальный ремонт зданий и сооружений, участвующих в технологическом процессе передачи электрической энергии, а также выполняются работы по расчистке и расширению просек, вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода.За 10 месяцев проведена расчистка 2362 гектаров трасс воздушных линий всех классов напряжения, что существенно превышает прошлогодние значения. В немалой степени этому способствовало применение новейших образцов специальной техники.Отдельно стоит отметить, что в последние годы предприятие увеличило объемы проводимых ремонтных программ, что положительно сказалось на надежности электроснабжения региона. Благодаря своевременному и качественному ремонту энергооборудования за последние 3 года удалось значительно снизить аварийность. К концу 2020 года средняя продолжительность отключений в сетях АО «РЭС» сократилась вдвое - с 2,26 часа до 72 минут, а сами отключения стали происходить реже на 20%.Но самое главное, что качественно и своевременно выполненные ремонтные работы позволили полноценно подготовить электросетевой комплекс региона к прохождению осенне-зимнего периода. Объекты электросетевого хозяйства АО «РЭС» на всей территории Новосибирской области полностью готовы к максимуму нагрузок, что подтверждено паспортом готовности к работе в отопительный сезон 2020/21 года.