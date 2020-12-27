Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 декабря 2020 года оказались тревожными: за прошедшие сутки в регионе выявили 157 новых заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, общее число заразившихся с начала вспышки выросло до 27272 человек. Новосибирская область занимает 27-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.COVID-19 У ДЕТЕЙВосемь детей заразились коронавирусом за прошедшие сутки — так сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии коронавируса в Новосибирской области заболели 1598 детей. Врачи госпитализировали в детские больницы 23 ребенка с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и подозрением на опасное заболевание.БОЛЕЕ 930 СМЕРТЕЙОперативный штаб сообщил о новых жертвах COVID-19 в Новосибирске. За прошедшие сутки скончались восемь пациентов: четверо мужчин в возрасте 55 лет, 59 лет, 63 года и 73 года, и четыре женщины в возрасте 63 года, 66 лет, 69 лет, 86 лет. Общее число жертв COVID-19 достигло 933 человек.В отделениях реанимации находятся 159 пациентов, за их жизнь борются врачи. Еще 43 пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких.БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИЛИСЬВ Новосибирской области 93 пациента выздоровели и были выписаны из больниц за прошедшие сутки. Общее число вылечившихся с начала вспышки выросло до 23224 человек.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 157 человекКоличество пациентов в реанимации: 159 человекМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru