Помните, за прошлогодним праздничным столом 31 декабря мы шутили, мол, 2020-й идет, високосный, мало ли чего. Да ладно, справимся! Январь с февралем уже настораживали новостями из Уханя — родины коронавируса, а ранее неизвестный вирус в народе стали называть «уханькой», а к декабрю «уханькались» абсолютно все. Каким непростым получился этот год для вас лично, для мира и страны, вы отлично знаете.«Комсомолка» решила проводить 2020-й с шумом, треском, с реальными и придуманными на ходу ритуалами. Чтобы все точно получилось, нужна суперсила!БЫК ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬЧтобы новый год удался, ну или хотя бы получился просто нормальным, первым делом идем умасливать быка — символ 2021-го. Наш — не белый и не металлический, он — настоящий, из зоопарка. Ой, близко не подходим! Бык по имени Виктор — парень серьезный. И имя в тему. Виктор означает победитель, все невзгоды победим точно.Принесенные нами яблоки Виктор принимает с удовольствием. Хороший знак! Насчет перспектив будущего года молчит, косится на маму, мол, что хотят эти странные женщины? Пока мама думает, хрумкая дарами, читаем в гороскопе: «Бык — уверенный в себе и спокойный знак, поэтому от года ждать сильных потрясений не стоит». Уф, хорошо бы!НЕТ ГРЕЧКИ — НЕТ ПРОБЛЕМПро гречку — сомнительное утверждение, но придумывать ритуалы нас, знаете ли, в школе не учили. Идея такая. Помните весеннюю гречневную лихорадку?Все в дом, все впрок, запасы крупы — стратегические. У вас еще остались? Надо избавляться! Пусть не останется в доме ничего, что напоминает коронавирусный год.Призываем помочь птиц, а они только рады такому ритуалу, клянчат добавки: «Открывайте еще пачку!». Мы не жадничаем, отдаем все, до последней крупинки, уходи скорее, 2020-й!Наши предки считали, что голуби могут предупреждать об опасности, пытаются оградить людей от неприятностей и даже передают знаки свыше. После голубиного обеда не уходим, ждем знак. А вот и он! Голуби, наевшись от пуза, начинают ворковать. В их гуррр-гуррр мы отчетливо слышим: «гурр-зуф, гурр-ман — гурр-ьевская каша». Ну, то есть в новом году и в отпуск поедем, и голодными не останемся. Ура!НАРЯЖАЕМ ВОЛШЕБНУЮ ЕЛКУЕще один ритуал — нарядить елку так, чтобы она зарядилась энергией «игрушек» и исполнила ваши мечты. Логика такая. Кто хочет любви, побольше колец и сердец. Кто мечтает о путешествии в жаркие страны, можно использовать его атрибуты — шляпы, солнцезащитные очки. Мы пошли ва-банк и нарядили елку купюрами, чтобы год получился денежным, у всех была работа и достойная зарплата. Будет работа — будут деньги на исполнение желаний.ВИРУС В ПРОЛЕТЕПровожаем год так, чтобы он исчез навсегда. Здесь все просто. Берем гелиевые шары, привязываем к ним символ года. Нет, не трогайте крысу, мы к ней еще вернемся! Доставайте перчатки, в которых мы вынуждено щеголяли 9 месяцев. Запускать шары в небо очень эффективно с Дедом Морозом. Волшебный персонаж усиливает магическое действие. И будет с кого спросить, если что-то не заладится в новом году.Нельзя проводить ритуал второпях. Лучше запускать шары на голодный желудок. Почему, не спрашивайте. Это магия. Отпуская шары, озвучьте все, с чем вы прощаетесь в уходящем году. В конце добавьте «Скройся с глаз моих, исчезни, не звони и не пиши!»Если вы хотите за что-то поблагодарить 2020-й, сделайте это без раздумий. Старый год все равно уйдет, а новый наступит!ВАМ ДАМ МААСДАМ«В первую очередь вакцина проходила испытание на мышах, норках и обезьянках…» — читаем в новостях науки. Вот! Вот с кем надо договариваться об исцелении мира — с мышами. Они ж у нас — на передовой здравоохранения. Тем более, и год провожаем чей? Белой крысы! И заканчивается он по китайскому календарю аж в феврале.Напрашиваемся в Сибирское отделение РАН. Ученые помогли нам найти кабинет, где мышей — что в деревенском амбаре. Не лаборатория, а коробка с карандашами. Есть белые, черные, коричневые…На поклон к символу 2020 наш корреспондент заходит в костюме Деда Мороза и с сыром в руках. Самый любопытный грызун сразу стал потягивать носом. Обнюхал да и… испортил ритуал, потеряв к нему интерес. Вот уж точно трудный год и капризный его символ.— Да просто сытые они, — успокаивают нас ученые.Что ж, мы надежды не теряем: оставили мышкам кусочки сыра в виварии. Может, как у людей, вечерний жор нападет, полакомятся и добрее конец этого года станет?..КОМСОМОЛЬСКИЙ ОБРЯДСибирь — край шаманов, а авторы этого текста родом оттуда. Вот и решили: дай-ка и мы попробуем эту магию. Дождей нам в декабре не надо, а вот призвать духов в бой против ковидлы — дело нужное. А главное — нехитрое. По запросу в интернете «бубен на прокат», легко можно найти нужный товар. Полторы тысячи в сутки и шамань сколько хочешь. Роль шамана исполнил журналист новосибирской «Комсомолки» Вадим Алексеев. Выбирал парк подальше от больших улиц и магистралей:— Бросаю на снег дюжину масок и бью над ними в бубен. В этот миг чувствую, нужные слова сами в голову приходят: «Эштэмэнэ-карамана-курумбана». В парке в тот момент будто прекратился ветер. Бежавший мимо шпиц замер, впав в транс. А его хозяин прибавил шагу и посильнее потянул поводок. Подросток в обтягивающих джинсах невозмутимо нацелил на меня смартфон, видимо запиливая сторис. Думаю, чтобы ковидла прошла, надо бы ритуалу символизм придать. Дай-ка я еще маски сожгу! И попрыгаю вокруг них. Прохожий выручил зажигалкой. Но не тут-то было! Огонь лишь облизывает уголок маски и гаснет. Не горят они, оказывается! Видимо, год еще ходить в них будем. Но в любом случае энергия заклинаний все равно запущена в космос, держись ковидла. В бубен я бил от души!ДУХИ В ПОМОЩЬНу а если не убедил обряд в исполнении корреспондента «КП», вот вам настоящий — его провел верховный шаман Тувы Допчун-оол Кара-оол. Он приехал в Красноярск из Кызыла, а мы попросили провести праздничный новогодний обряд.— Духи озер, духи рек, духи лесов, духи гор, духи могучего Енисея! — камлает шаман и стучит в свой старинный бубен, призывая всемогущих хранителей природы. Сквозь звуки варгана и аромат благовоний доносятся заклинания, — забирай болезни, забирай! Забирай коронавирус, забирай! Чтобы люди не болели, чтобы люди хорошо работали, растили детей. Чтобы дети родились счастливыми...По прогнозам шамана наступающий год будет другим, позитивным. 2020-й год уйдет и унесет с собой весь негатив, а в 2021 году начнется долгожданная белая полоса в жизни страны и каждого из нас. И духи нам всем в помощь!ЗАГОВОР ОТ МЭРАА если магия не подействует на корону, то есть средство помощнее — наука. Едем в наукоград Кольцово, где располагается «Вектор», в котором разработали одну из вакцин от коронавируса. Идем на прием к кольцовскому мэру Николаю Красникову. Он к тому же известный в местных краях поэт.— Николай Григорьевич, может, найдется у вас пару строк от вируса? — с надеждой спрашиваем мы.— Вообще-то, целую поэму пишу, — улыбнулся мэр, показав сцепленные скрепкой листы с четверостишьями. — А еще есть песня.И зачитал фрагмент:«Ах ковид, ах ковид,Вроде, добрый на вид:Круглый мячик с шипами короны.Но как часто с лицаНе узнать подлецаПотому и всемирные стоны».А после успокоил в прозе:— Главное, вакцину у нас в «Векторе» изобрели. Скоро будет запущено промышленное производство, — пообещал кольцовский мэр.В общем, с нами не только магия, но и ученые. И когда-то этот год должен закончится!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru