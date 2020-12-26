Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 декабря 2020 года таковы: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 160 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 27115 сибиряков (среди них - 1590 детей), а выздоровел 23131 пациент.КОРОНАВИРУС НЕ ЩАДИТ МОЛОДЫХМедики не смогли спасти еще семерых человек, заразившихся коронавирусом. Среди них — двое совсем молодых: это мужчины 23 и 26 лет.— Кроме них, умерли мужчины, которым было 60 лет, 79 лет и 84 года, и женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 925 человек, — передает оперативный штаб Новосибирской области.Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 169 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 пациентов.ВЫЗДОРОВЕЛИ 237 ПАЦИЕНТОВ ЗА СУТКИВ последние дни из больниц выписываются с выздоровлением больше пациентов, чем заболевают. К 26 декабря выздоровел 231 человек.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 160 человекКоличество пациентов в реанимации: 169 человекМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru