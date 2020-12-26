До наступления Нового года осталось меньше недели, и важный вопрос, который волнует сибиряков, - какие изменения ждут Новосибирск с 1 января 2021 года. Корреспонденты КП-Новосибирск собрали все самые главные новшества, которые преподнесет Новый год.ПОДОРОЖАЕТ КОММУНАЛКАНачнем с того, что с 1 января 2021 года прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату, которыйбыл введен из-за пандемии коронавируса.Кроме того, по данным Минэкономразвития, цены на услуги ЖКХ в 2021 году в среднем вырастут более чем на 4%. Подорожает буквально все: вода, тепло, газоснабжение и электричество.В приказе департамента по тарифам, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что с 1 июля 2021 года один киловатт электроэнергии будет стоить 2,93 рубля.Во втором полугодии 2021 года вырастут и другие коммунальные платежи. Цены на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электричество, газоснабжение и вывоз твёрдых коммунальных отходов в Новосибирске увеличатся максимум на 4,6%.Но есть и хорошая новость: с начала 2021 года людям станет легче доказать свое право на субсидию на оплату услуг ЖКХ. Теперь для этого не нужно брать справку об отсутствии задолженности по платежам, ведь все данные будут автоматически собираться в специальной информационной системе ЖКХ.ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ...Пенсионный фонд Новосибирской области порадовал известием, что часть пенсионеров получит январскую повышенную пенсию в декабре.Также с 1 января 2021 года в регионе изменится размер прожиточного минимума для установления социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров. Увеличение составило 891 рубль, то есть пенсия вырастет с 9487 рублей до 10378 рублей. А в целом пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%. Чтобы узнать, какая именно это сумма в рублевом эквиваленте, то берите калькулятор и умножайте ту цифру, которую получаете сейчас на 1,063.Средний размер прибавки составит в нашем регионе составит 1011 рублей. Таким образом, средний размер пенсии в результате индексации будет 17111,12 рублей..Все эти перерасчеты пенсионный фонд сделает самостоятельно, пожилым людям нет необходимости писать и относить какие-либо заявления.... И МАТКАПИТАЛ ТОЖЕРазмер материнского капитала с 1 января 2021 года будет проиндексирован на 3,7%. В 2021 году он составит 483882 рубля, на второго – 639432 рубля, если на первого семья капитал еще не получала. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении в новом году второго составит 155550 рублей.ВАЖНОЧто изменится в детских садах и школахРоспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к детсадам, школам, а также детским лагерям. Они вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 2027 года.Специалисты решили измерить расстояния от школы, где учатся дети, до дома, где они живут. Оно теперь должно быть не более полукилометра, а в условиях плотно застроенного микрорайона - 800 метров. В сёлах и деревнях расстояние от дома до школы должно быть не более 1 км. Если эта цифра выше, то власти должны организовать школьные автобус для доставки учеников.Сотрудники детских садов, школ и лагерей в обязательном порядке должны вакцинироваться с соблюдением календаря различных прививок. А еще каждому сотруднику учреждений, работающих с детьми, важно иметь медицинскую книжку.Роспотребнадзор позаботился и о питании маленьких сибиряков. Дети, которые провели в образовательном учреждении больше 4 часов, получат горячие обеды. Ужесточили правила докладов в случаях отравлений ребятишек. Если такое ЧП вдруг произошло, то уведомлять вышестоящих руководителей необходимо в срок не позднее двух часов.А еще детские сады, школы и лагеря должны быть обеспечены горячей и холодной водой. Решить проблему с горячей разрешается с помощью нагревателя.Продолжительность школьных уроков утверждена длительностью 45 минут, а вот перемены увеличили до 10 минут. Также рекомендовали сделать для учеников раз в неделю, в среду или четверг, менее загруженный учебный день. А на уроках физкультуры дети должны обязательно заниматься физическими упражнениями не менее 79% от всего объёма времени.Сотрудников детских садов обязали ежедневно мыть игрушки. Рекомендовали следить за опрятностью внешнего вида кукол, если их платья замарались, то их тут же надо привести в порядок. Игрушки-замарашки, которые уже не отмываются, станут демонстрационным материалом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru