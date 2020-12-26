— Мошенник и альфонс! Все, абсолютно все, что бы он ни говорил, — это все вранье! Он за минуту может придумать такую историю, что просто глаза на лоб лезут от удивления. И все-то кругом козлы, один он — прекрасный рыцарь! И будет верен тебе всю жизнь (а также еще 3 миллионам женщин). Милые женщины, чисто по-человечески вас жалко, если вы все еще ему верите, — такое сообщение в соцсетях написала сибирячка Ольга*.Корреспонденты КП-Новосибирск связались с девушкой, и она рассказала нам невероятную историю.«СЫН В ДЕТДОМЕ, ДОЧЬ РАСТЕТ БЕЗ ОТЦА»— Мы познакомились на сайте знакомств: Андрей показался мне абсолютно адекватным, сказал, что работал в прокуратуре, потом его перевели в Следственный комитет. Хвастался, что с главой СКР на короткой ноге. И даже звание свое сказал — полковник, — поделилась с КП-Новосибирск Ольга. — У меня и мыслей в тот момент не было требовать каких-то доказательств, никаких сомнений даже не возникло...Через месяц Ольга встретилась с интернет-ухажером и была очарована.— Первое впечатление о нем — взрослый, здравомыслящий человек. Он сказал, что детей у него нет, хотя был женат, — вспоминает сибирячка. — Мы начали встречаться, хотя вместе не жили. У меня он просил деньги на ремонт машины, какие-то мелочи. До сих пор помню, как он радовался, когда купил какую-то запчасть к своей легковушке. Я еще очень удивлялась его поведению — это потом выяснилось, что ему и другие женщины давали деньги на ремонт его CR-V. Других он даже больше разводил: они ему дорогие телефоны покупали. Пытался разжалобить постоянными рассказами о несправедливости жизни, о том, что ему вечно хотят насолить недоброжелатели или строят козни и заговоры против него — бедного и несчастного ангелочка.Первый звоночек прозвенел, когда Ольга увидела фото Андрея и нелестный рассказ о нем в одной из женских групп.— Тут-то и всплыла информация о том, что у него есть ребенок, которого он от меня скрывал. Для меня это был шок! Но тут уже деваться Андрею было некуда — признался, что у него растет сын, — продолжает Ольга. — Оказалось, что Андрей бросил семью, когда ребенку было 2 месяца. Мать мальчика после расставания спилась, а ребенок оказался в детдоме!Однако тот пост был не единственным. Ольга нашла рассказ девушки Саши из Камня-на-Оби, которая утверждала, что родила от альфонса дочку.— Он как раз приехал ко мне мириться. А я продолжала искать информацию о его женщинах, ему ничего не говорила. Утром он за порог — а я села в машину и поехала в Камень-на-Оби, — описывает дальнейшие события сибирячка. — Мы поговорили с Сашей. Она рассказала, что у нее растет девочка — дочь Андрея, ей скоро будет 7 лет, в первый класс пойдет. Андрей к ребенку даже не приезжал ни разу. Саша подала на установление отцовства, чтобы отсудить алименты. Но в ход пошло его красноречие и мнимые связи. Пообещал, что будет стабильно платить определенную сумму, которой будет хватать ей и ребенку, уговорил не доводить дело до суда. А перед этим еще и к родителям ее приходил, просил разрешения жениться. В общем-то, он и не собирался — просто боялся, что будет дан ход делу в суде. Саша оттаяла, согласилась на то, что он предложил. К тому же испугалась, ведь, если присудить алименты, этот гад по совершеннолетии дочери мог сам подать на алименты. И Саша просто решила обрубить все концы.«ВСЕХ НАЗЫВАЛ ЖЕНАМИ»После этой встречи Ольга бросила Андрея и стала вместе с Сашей в соцсетях искать других жертв. Так девушки познакомились с Настей. История знакомства Андрея с Настей была как под копирку: написал в соцсетях, представился полковником Следственного комитета.— Мы даже один раз действительно вместе ездили к следственному отделу — он документы какие-то забирал, — рассказала КП-Новосибирск Настя. — А потом заявил, что его перевели в Москву, в Следственный комитет, что в Москве у него будет много дел, карьера на первом месте. Я была в шоке, если честно, когда Ольга мне обо всем рассказала.Когда Настя забеременела, Андрей пропал.— К сыну он ни разу не приезжал, ни игрушек, ни шоколадок не присылал. На алименты я не подавала: не было необходимости, я ни в чем не нуждаюсь. Первые годы я еще надеялась, что с работой все наладится и он будет со мной и сыном. А сейчас он просто звонит раз в полгода, спрашивает, как дела, — добавляет сибирячка.Таких, как Настя, много.— У него семеро детей от разных женщин. Он приезжал и жил по несколько дней, девушки верили, что будет свадьба. Но всегда находились какие-то отговорки, чтобы не жениться. Находился у одной женщины, а остальным (типа женам, ведь он всех так называет) говорил, что он в командировке. За детей он ответственности не несет — они даже не зарегистрированы на него. И причем говорит, что от ребенка не отказывается, но пока признать и зарегистрировать на себя не может. Якобы его не поймет руководство, — объяснили КП-Новосибирск обманутые девушки.«НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОНА ДЕЛАЛА, ПОКА МЫ НЕ БЫЛИ ВМЕСТЕ»Корреспондентам КП-Новосибирск удалось дозвониться до Андрея, тот с ходу начал отнекиваться:— Я женат, у меня двое детей, не семеро. Имел я неосторожность до свадьбы общаться с этими женщинами. Знаете, что я об Ольге скажу? Она замучила меня своей ревностью — постоянно говорила, что я не на работе, а с какими-то бабами! Вот мы и расстались.— А что о Саше скажете? И о вашей дочке?— Да не моя это дочка! Вот представьте ситуацию: мы расстались, а через пару месяцев она мне сообщает, что беременна. А откуда я знаю, чем она занималась, пока мы не были вместе? И почему, когда она хотела подавать в суд на алименты, отказалась от сдачи теста на ДНК?— Зачем полковником из Следственного комитета представлялись?— Я действительно там работаю, только уже в другом регионе. Понятия не имею, почему эти женщины решили иначе. Не о чем больше тут говорить.Однако Андрей лукавит. Девушки не поленились и отправили запрос в Следственный комитет, и им пришел официальный ответ: такого сотрудника там нет. Вот только за этот обман, как объясняют юристы, Андрею ничего не грозит.— Мало ли что он говорил женщинам… За это наказание не предусмотрено. А вот если установить отцовство через суд, то можно обязать его платить алименты на детей. Правда, учитывая, что их у него семеро, на каждого ребенка выйдут копейки, — прокомментировал юрист Константин Зиновьев.* Имена героев публикации изменены.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru