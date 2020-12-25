Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 26 декабря 2020 года: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 165 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 26955 человек.УМЕРЛИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕКПлохие новости обнародовали врачи: за прошедшие сутки медики не смогли спасти еще девять пациентов, заболевших COVID-19.- Это мужчины в возрасте 68 лет, 74 года, 75 лет, 78 лет, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 64 года и 75 лет, - передают в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего в регионе от коронавируса умерли 918 человек,В отделениях реанимации находятся 174 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов.26 ДЕТЕЙ - В БОЛЬНИЦЕВ детской больнице №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 26 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 250 взрослых пациента.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1238 пациентов.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 165 человекКоличество пациентов в реанимации: 174 пациентаМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru