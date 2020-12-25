Следственный комитет начал проверку органов опеки после ЧП в Искитимском районе Новосибирской области. Об этой истории первой рассказала «Комсомолка»: таксист спас грудничка от матери-наркоманки. Женщина наняла сибиряка, чтобы тот возил ее вместе с младенцем. Таксист заподозрил неладное, когда мамаша начала оставлять ребенка одного в машине дольше, чем на 5 минут. А однажды пропала на полчаса, а потом призналась, что принимает наркотики.Мужчина обратился в органы опеки и добился того, чтобы ребенка изъяли из семьи. Хотя соцслужбы несколько раз откладывали выезд туда, ссылаясь на то, что у них невыездной день либо они там уже были, но им не открыли дверь. Таксист говорит, что он просто «заколебал» соцслужбы жалобами и в итоге те навестили проблемную семью, ребенка забрали.— По информации, изложенной в СМИ, следственным отделом по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по факту халатности органов опеки, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.Сейчас грудничок находится в больнице и его жизни ничего не угрожает. Взять опеку над малышом хочет родная бабушка. Только перед этим ей нужно доказать свое родство с ребенком.— Родная мать мальчика замужем, но ее супруг был в тюрьме, когда она забеременела. Родила она не от него, а от нового сожителя. Но малыша записала на официального мужа, а не на фактического отца, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, жена таксиста. — Теперь мама сожителя хочет ребенка забрать себе. Но сначала надо все-таки официально понять, от кого ребенок, установить родство.По словам сибирячки, родная бабушка грудничка сама тоже обращалась в полицию. Она понимала, что сын у нее непутевый, да и сожительница тянет его на дно. Пыталась спасти их ребенка и просила, чтобы возбудили административное дело по факту неисполнения родителями мальчика своих обязанностей.— Ей еще в октябре пришел отказ. Там было написано, что двери семья никому не открывает. Повестки матери мальчика отправляли, но она не приходила по ним, ну и ее местонахождение полиция не установила, а значит никакого дела не будет — вот такая логика у органов, — объясняет сибирячка.Только после шумихи, которую поднял таксист, опека и полиция наконец-то «достучались» до квартиры семьи. Увидев родителей-наркоманов своими глазами, они забрали младенца.КП-Новосибирск отправила запрос в МВД и органы опеки города Искитима, чтобы узнать, сможет ли бабушка забрать ребенка себе и будет ли все-таки заведено административное дело на горе-мать.КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.МНЕНИЕ ЮРИСТА«Мамашу могут оштрафовать»КП-Новосибирск обратился за советом к юристу Григорию Асташову. Он объяснил, какое наказание грозит матери-наркоманке:— Не установлено, что ребенка оставляли в опасности. Ведь с таксистом была договоренность, что он их возит. А вот за неисполнение своих обязанностей, как родителя, ее могут привлечь. Только там штраф небольшой будет — 500 рублей. Скорее всего, могут ограничить или лишить родительских прав. Но это уже будут решать органы опеки и суд, где надо будет доказывать, что родительница действительно имеет зависимость.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Он лежал такой крохотный и сопел»: таксист спас грудничка, которого ему оставила пассажиркаСейчас ребенок в больнице, а этим делом занялись органы опеки (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru