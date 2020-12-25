В соцсетях только ленивый не прошелся по сестре нововоронежской Аленки из Новосибирска: очень уж нелепо выглядит металлическая женщина с суровым лицом, которая появилась на аллее Дружбы на улице Бориса Богаткова. Компанию ей составили два металлических мужчины с бумажным змеем и собака. В лица парней лучше не всматриваться. Но, как уверяет автор проекта — архитектор Артем Ледяев — все должно было быть иначе:— Идея была показать именно детей-друзей, которые запускают воздушного змея, и рядом с ними — собака, как символ дружбы, — рассказал КП-Новосибирск Артем Ледяев.В доказательство автор проекта прислал в редакцию КП-Новосибирск изначальные эскизы скульптуры, по которым ее ковали. Что называется, сравните — ожидание и реальность!На эскизе — трое милых детей. В реальности же получилась взрослая компания, будто сбежавшая из Зомбилэнда. Дело в том, что скульптуру изготавливал застройщик рядом стоящего жилкомплекса. Действовал в благородном порыве, но и сэкономить хотел.— Вопрос был в том, что композиция, как в эскизе, стоит примерно 2,5 миллиона рублей, застройщик нашел подрядчика, который выполнил работу за 500 тысяч. Они изготовили очень грубый металлический каркас, обшили его металлом толщиной примерно 1,5 — 2 миллиметра, сделали грунтовку, зашпаклевали и просто покрасили, патину и бронзу нанесли, — рассказал КП-Новосибирск Артем Ледяев. — В итоге воплощением идеи никто не доволен…К слову, новосибирская Аленка может быть снесена ровно также, как и ее нововоронежская «сестра». Об этом рассказал новосибирский юрист Павел Яровой:— Любая скульптура, которая появляется в городе, обязательно должна согласовываться с мэрией Новосибирска. И тут возникает вопрос: согласовывался ли только изначальный эскиз или в мэрии согласовали и итоговый вариант. Если итоговая конструкция никакого согласования не получила, то она должна быть признана самовольной постройкой и будет снесена.Корреспонденты КП-Новосибирск уже направили запрос в мэрию Новосибирска, и мы обязательно опубликуем их ответ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Одна другой краше»: у Аленки из Нововоронежа нашлась «сестра» в НовосибирскеМы поговорили с автором сибирской скульптуры, которую шумно обсуждают в соцсетях (подробнее).Нововоронежскую жуткую Аленку продадут на аукционеСудьбу памятника решили на совещании, которое прошло 23 декабря в администрации Нововоронежа (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru