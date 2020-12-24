Испокон веков женщины стремились к красоте. Каждой эпохе были присущи свои стандарты. Сейчас, когда современная косметология и пластическая хирургия очень развиты, женщины имеют все возможности как можно дольше сохранять молодость лица и тела. Услуги профессионалов в сфере индустрии красоты стали более доступны. О том, что сейчас происходит в этой отрасли, какие тренды и антитренды существуют и как оставаться молодым не только духом, но и лицом и телом, рассказали за круглым столом ведущие эксперты Новосибирска.Круглый стол на тему: «Курс на индивидуальность: что ждет эстетическую косметологию и пластическую хирургию в 2021 году» прошёл в онлайн-режиме. Спикерами выступили: Савина Арина Александровна, главный врач и собственник «Клиники врачебной косметологии»; Воронцова Елена Ивановна, главный врач и собственник клиники «Prime beauty»; Зинин Виталий Юрьевич, пластический хирург медицинского центра «АвисМед».ПАНДЕМИЯ И СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕИтак, в самом начале мероприятия Виталий Зинин рассказал, как же пандемия, вызванная коронавирусом, отразилась на индустрии красоты.По его словам, COVID-19 не особо повлиял на отрасль, в частности, на пластическую хирургию, но свои коррективы все же внес.- Пациенты как обращались, так и обращаются. Однако изменились подходы в работе с ними. В частности, в условиях пандемии, когда все находятся на самоизоляции, удобно стало консультировать пациентов в онлайн-режиме. И сами пациенты меньше рискуют в плане заражения, и специалисты. Также был интересен опыт, что пациентки высылали свое фото, я делал отметки в так называемых проблемных зонах. После чего женщины говорили, что, оказывается, не догадывались, что у них одно веко больше нависает или одна бровь ниже, чем другая. Дело в том, что, когда пациент смотрит на себя через камеру или на фото, все изъяны внешности становятся более заметны, - рассказал пластический хирург Виталий Зинин.Кроме того, он отметил, что многие пациенты были переведены на удаленку, и это прибавило работы пластическому хирургу.- Сеансы связи с коллегами были через «Zoom» или другие приложения. И пациент мог обратить внимание на свои изъяны. В связи с этим обращаемость к нам как к специалистам эстетической медицины увеличилась, - отметил спикер.МОЛОДЫЕ СТАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ ЧАЩЕВиталий Зинин рассказал о том, как сегодня выглядит потребитель «продуктов» услуг эстетических клиник и как изменился его портрет по сравнению с 2015 годом.- Стали обращаться более молодые девушки, часто стали приходить на приемы мамы с дочками. Мужчины также приходят к нам на процедуры. Ведущие процедуры для сильного пола – блефоропластика, липосакция, коррекция формы тела. Делаем даже кубики спортивные. То есть идет прокачка тела дополнительно к тем результатам, которых можно достичь в тренажерном зале, - рассказывает Виталий Зинин.- Это связано с тем, что сейчас мода на здоровый образ жизни начала выступать на первый план. Философия ЗОЖ сегодня – основная тенденция, - отмечает эксперт.СВЯЗКА «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ», ИЛИ КТО ГЛАВНЫЙ?И все же стоит признать, что в нашем обществе до сих пор еще не сильно развито мышление, что врач-косметолог – это такой же специалист, как кардиолог или терапевт, например. Им же пациенты не диктуют, как их лечить. А вот к косметологам приходят с конкретным запросом: увеличить губы или убрать носогубную складку. При этом пациент может даже не задумываться о том, что при чрезмерно больших объемах губ изменится гармония лица.Об этом подробно рассказала Воронцова Елена Ивановна, главный врач и собственник клиники «Prime beauty». По ее мнению, сейчас клиент стал более вдумчивым.- Еще лет десять назад к косметологу приходили, действительно, не как к врачу. Но за последние пять лет тенденция изменилась. И люди к нам, к косметологам, относятся, прежде всего, как к врачам. И, безусловно, если пациент вас выбрал, он будет воспринимать вас как главное лицо, - рассказывает Елена Воронцова.По ее словам, пациенты их клиники значительно помолодели.- Сейчас на серьезные процедуры уже приходят люди, начиная с 25 лет. И я очень поддерживаю такой профилактический подход, ведь старение – это не единственный конкретный показатель, это процесс, который фактически начинается сразу после 25 лет. И чем раньше человек озаботится вопросом, тем проще и менее затратны с возрастом будут процедуры. И вот при условии именно такого профилактического подхода до 55-60 лет можно помочь пациентам. Кстати, с молодыми пациентами больше работы, так как им многое диктуют социальные сети и их труднее переубедить, как нужно, а как - нет. А возрастная категория к себе более бережливо и обдуманно относится. Но, тем не менее, на моей практике таких мало пациентов, которые что-то диктуют категорично. Мы имеем право отказать, и дай бог, чтобы человек нашел хорошего специалиста, который направит его на правильный путь, - рассказывает Елена Воронцова.КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – ЭТО ВАЖНОСавина Арина Александровна, главный врач и собственник «Клиники врачебной косметологии», уверена, что крайне важно комплексно подходить к вопросам сохранения молодости и красоты.- Если говорить о комплексном подходе, то это ряд мероприятий, направленный на получение того самого желаемого результата, который позволит сохранить индивидуальность, молодость, отсрочит процессы старения. Мы никогда не используем только один метод или только одну процедуру для достижения максимального результата, мы выбираем синергию различных процедур. И грамотный доктор при выборе протокола лечения (то есть комплекса процедур) всегда ориентируется на то, какие маркеры возраста у пациента он наблюдает, - пояснила спикер мероприятия.И этот подход полностью себя оправдывает.- Те клиенты, которые в результате такого подхода получают wow-эффект, ожидаемые результаты, работают с нами много лет, возвращаясь снова и снова. Ведь только в этом случае они могут получить действительно гарантированные результаты и безопасность, - сообщила эксперт.ВОССТРЕБОВННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕНДОВПо словам Виталия Зинина, на каждом континенте земного шары – свои тренды на внешность.- Например, в Бразилии это упругие формы ягодиц. В Японии – маленькие носики и широко распахнутые глаза. В США часто делают липосакцию и меняют форму груди. В России в следующем году лидирующими операциями на лице станут блефаропластика и ринопластика. Также востребована маммопластика. Помимо этого, ожидается повышение спроса на липосакцию. Многие были на удаленке, меньше двигались, больше ели - и это сказалось на фигуре, - говорит врач.А Елена Воронцова добавила, что сейчас основной тренд для пациента - индивидуальность.- Я всегда именно с этого начинаю консультацию. Всегда говорю, что мы разные, не нужно делать всех одинаковыми, как бы штампованными. Лицо должно быть уникально, это шарм, красота, это душа, - отмечает Воронцова.По ее мнению, страшно, когда утонченные милые черты уводят в мужской подтип и, наоборот, когда мужчина уходит в женские черты.- Это антитренды. Люди увидели что-то в Инстаграме и просят сделать так же. Например, одно время были популярны «скулы Джоли». При этом не думают, что какому-то типу лица это может не подойти. И иногда даже приходится пользоваться компьютерными программами, показывать, что будет, если я, например, увеличу подбородок или сделаю высокие скулы, - рассказывает Елена Ивановна.СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫПо словам Воронцовой, к ним в клинику часто приходят девушки с большими осложнениями после «уколов красоты».- Они натыкаются на непрофессиональных косметологов, которые вводят сомнительные препараты, часто на дому, без соблюдения правил асептики. Осложнения могут быть очень серьезными, вплоть до обращения к хирургам. Поэтому надо обращаться только в клинику или в салон, которые имеют все медицинские документы и лицензию. И специалист также должен иметь все документы, подтверждающие его квалификацию, - советует эксперт.Всегда лучше заплатить чуть больше за качественную услугу, чем потом исправлять образовавшиеся проблемы. Тем более, когда дело касается вашего здоровья.А КАК СТАРЕЮТ В СИБИРИ?Мы все наслышаны о разных типах старения лица: к примеру, Америка, Европа и Азия дарят своему населению 3 типа старения с прекрасным сохранением контура лица: мелкоморщинистый (можно назвать Шэрон Стоун), мышечный и усталый тип лица. Чем ближе к экватору, тем сила притяжения уменьшается, что приводит к тому, что у людей, проживающих в этом регионе, кожа темного оттенка с минимальным количеством подкожно-жировой клетчатки – одним словом, она не склонна к птозу (опущению подкожно-жирового слоя). Возвращаясь в Россию, мы наблюдаем принципиально другую картину: наши женщины и мужчины стареют по гравитационному типу, который в буквальном смысле слова заставляет россиян терять лицо. Под его влиянием веки опускаются, носогубные складки гипертрофируются, морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, скулы обвисают, как и зоны нижней трети лица, – лицо заметно деформируется и как бы стекает вниз. Почему же это происходит? Отвечает Арина Савина.- На мой взгляд, в первую очередь, помимо генетических процессов, фотостарения, имеют место и климатические особенности. Наш сибирский климат сказывается и на состоянии кожи, и на состоянии сосудов и в целом влияет на организм. Когда мы говорим об эндемичности нашего региона, мы предполагаем дефицит йода, витамина Д. Бывает, нарушается функция щитовидной железы. В результате совокупности всех этих факторов требуются конкретные и комплексные подходы в решении проблем старения. Главные признаки так называемого «славянского» типа старения – это поплывший овал и усталое выражение лица, которое даже после отдыха, похода к косметологу не пропадает. Вот именно в таких случаях просто необходимо прибегнуть к современным инъекционным процедурам, которые будут направлены не только на лифтинг, но и на профилактику отечности тканей. Здесь нас очень выручают современные техники и препараты, которые при правильном применении могут повернуть время вспять и вернуть на место тот самый «треугольник молодости». Например, в своей практике мы активно используем препараты на основе гиалуроновой кислоты с технологией вайкросс, инъекции нейротоксинов, аппаратные методики в качестве профилактики старения и получаем великолепные результаты, которые мотивируют пациента возвращаться снова и рекомендовать своим друзьям, - подытожила Арина Савина.«ВАША ПРАКТИКА – ЭТО НАША ЗАДАЧА»Нина Наследухова, генеральный директор Allergan Aesthetics в России, подвела итоги уходящего года, отметив положительные тенденции. Также эксперт рассказала, как строится взаимодействие с клиниками эстетической медицины.«2020 год наглядно показал нам, насколько все неустойчиво в мире, какой хрупкой ценностью является здоровье каждого из нас.Именно поэтому сейчас мы, как никогда, полны решимости, оптимизма и уверены в миссии нашей компании – расширять доступ врачей к инновационным препаратам и передовым медицинским технологиям для обеспечения наилучших результатов для пациентов.Мы начали год очень уверенно. Конечно, квартал с апреля по июнь оказался для нас, как и для всех остальных, трансформационным: нам пришлось максимально быстро переходить в on-line формат коммуникаций с врачами. Команда Allergan Aesthetics настолько эффективно сработала, что сейчас, в конце года, мы можем по праву гордиться нашими успехами и бизнес-показателями.Если смотреть на глобальный бизнес в целом, нужно делить его на определенные кластеры — как минимум по географическому признаку. Где-то регионы показывают смешанные результаты, какие-то из стран наоборот демонстрируют стремительный рост, а в октябре мы увидели цифры, которые в некоторых странах догнали или даже перегнали прошлогодние показатели. Среди таких стран есть и Россия. Это действительно впечатляет и позволяет судить об очень важной позитивной тенденции: несмотря на все сложности и препятствия, люди стремятся вернуться к обычной жизни.Allergan Aesthetics – глобальный международный бренд, который известен в разных странах. И Россия является ключевым рынком для компании.Практически полностью наш бизнес связан с людьми и постоянным общением, получением обратной связи. Поэтому для нас оказалось крайне важным сместить фокус бренда от глобальных международных инициатив до локальных местных активностей, больше сосредоточиться на непосредственном общении с локальными партнерами – клиниками эстетической медицины и врачами-косметологами, которым мы предоставляем не только передовые эстетические препараты (дермальные филлеры, ботулинический токсин и эстетическое оборудование), но и удовлетворяем их потребности во всесторонних обучающих программах: диссекционные кадавер-курсы по анатомии, междисциплинарные обучающие вебинары, мастер-классы, тренинги по постановке руки и проч.Один из ключевых факторов нашего успеха – это фокус на нуждах наших партнеров и их успешности. «Ваша практика - это наша задача» - это не корпоративный слоган, это наша горячая вера в то, что мы делаем, с чем мы живем. У компании Allergan Aesthetics есть все возможности обеспечить партнеров высококлассным сервисом больших международных компаний, при этом оставаясь актуальными и клиентоориентированными.С COVID-19 или без него эстетическая медицина – это отрасль, в которой большое внимание уделяется новинкам. И тут мы также в скором времени сможем приятно порадовать наших партнеров, чтобы они и дальше могли предоставлять высококлассный сервис своим пациентам, оставаясь при этом уверенными в результатах и безопасности проводимых процедур».