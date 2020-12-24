Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 декабря 2020 года, увы, не радуют: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 158 человек. Всего с начала пандемии заразились COVID-19 в регионе 26790 человек, среди них 1570 детей.УМЕРЛИ ЕЩЕ СЕМЬ ПАЦИЕНТОВПлохие вести сообщил оперативный штаб: врачи не смогли спасти семь пациентов, заразившихся коронавирусом.- Умерли мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет, 70 лет, 72 года и женщины в возрасте 59 лет, 80 лет, 82 года, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 909 человек.Сейчас в отделениях реанимации находятся 175 человек, 38 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.ЗАБОЛЕЛИ ШЕСТЬ ДЕТЕЙЗа минувшие сутки коронавирус выявили еще у шести детей в Новосибирской области.- Сейчас в больницы Новосибирска госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.САЛЮТА НЕ БУДЕТПандемия внесла свои коррективы и в празднование Нового года:- Площадь перекрывать не будем. Но салют и праздничные мероприятия у оперного театра мы отменили. В этом году мы постарались сделать как можно больше ледовых площадок в разных районах города, чтобы люди не толпились на площади Ленина, - отметил Анатолий Локоть.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 158 человекКоличество пациентов в реанимации: 175 пациентовМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru