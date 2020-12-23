Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 декабря 2020 года. За прошедшие сутки врачи выявили 161 заболевшего COVID-19 в Новосибирской области, всего с начала вспышки COVID-19 в регионе зарегистрировано 26632 заразившихся. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙСразу 11 детей заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала эпидемии заболели 1564 ребенка: сейчас 28 детей находятся в детских больницах с диагнозом COVID-19.БОЛЕЕ 900 ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСАСемеро новосибирцев скончались от COVID-19 за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, умерли: это четверо мужчин в возрасте 57 лет, 60 лет, 61 год, 67 лет, а также три женщины в возрасте 54 года, 64 года и 72 года. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 902 человека.В отделениях реанимации находятся 167 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.РОСТ ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ ЗА СУТКИЗа прошедшие сутки 233 пациента выписались из больниц, они полностью излечились от COVID-19. Врачи сообщили, что всего с начала вспышки заболевания выздоровели 22454 пациента, сообщили в оперативном штабе.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 161 человекКоличество пациентов в реанимации: 167 пациентовМасочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru