Купели на Крещение 2021 в Новосибирске: в МЧС объяснили, будут ли они

Традиционные купания не состоятся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будут ли купели на Крещение 2021 в Новосибирске - важный вопрос, который волнует новосибирцев. На него ответили в ГУ МЧС по Новосибирской области: как оказалось, пандемия внесла свои коррективы и в отмечание этого праздника:

- Обычно в Новосибирске 19 января работают шесть купелей, а в области больше 20, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области. - В мэрии было проведено совещание, в настоящее время вопрос не решен, поскольку массовые мероприятия запрещены постановлением губернатора.

Напомним, согласно постановлению губернатора о запрете массовых мероприятиях, никаких организованных празднеств не планируется.

- Что касается единичных купаний в проруби, то люди пусть сами решают: если хотят, пусть купаются, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города.

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