Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 декабря 2020 года: из-за пандемии запретили крещенские купели

Массовые купания на Крещение-2021 запрещены Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 декабря 2020 года не обнадеживают. 166 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 26471 заболевших COVID-19. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Четверо детей заразились коронавирусом в минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 1553 ребенка. Еще 33 ребенка госпитализированы в детские больницы с диагнозом COVID-19.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Семеро новосибирцев скончались от COVID-19 в минувшие сутки. Не смогли победить болезнь пять мужчин в возрасте 66 лет, 67 лет, 78 лет, 83 года и 91 год, а также две женщины в возрасте 51 год и 69 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 895 человек.

В отделениях реанимации находятся 167 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов.

БОЛЕЕ 200 ИЗЛЕЧИЛИСЬ ЗА СУТКИ

Всего за стуки врачи выписали из больниц 216 человек, эти больные полностью выздоровели от COVID-19. Всего с начала вспышки вылечился 22221 пациент, сообщили в оперативном штабе.

КРЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРОРУБИ

Власти Новосибирска запретили проводить массовые купания в проруби на Крещение в 2021 году. Как сообщили в мэрии, крестные ходы и массовые ныряния в купель являются массовыми мероприятиями, которые пока запрещены. Однако сибиряки могут сами окунуться в прорубь на Крещение-2021 в частном порядке, не создавая толпу на льду.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 166 человек

Количество пациентов в реанимации: 167 пациентов

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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