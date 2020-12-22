«Детей бьет, а им даже спать не на чем!»: попавшую на видео пьяную мать-садистку из Томска уже пытались лишить родительских прав

Женщина уже е первый год бьет своих детей. Фото: стоп-кадр из видео.

Пьющую томскую горе-мать Анжелу, которая прославилась на всю страну избиением 12-летнего сына, уже пытались вразумить и перевоспитать в Новосибирской области. Напомним, ролик, как женщина «воспитывает» мальчика, облетел все мессенджеры. Видео сняла подруга Анжелы — на кадрах мамаша жестоко бьет и душит палкой ребенка за то, что тот плохо учится.

Как рассказали КП-Новосибирск жители села Пашня, где снято видео, их соседка Анжела — тут относительно новенькая. Переехала из другого региона, чтобы у нее не отобрали ребятишек, а главное — государственные пособия. У сибирячки, как выяснилось, трое детей. Старший сын недавно вернулся с армии и живет отдельно от матери, средняя дочь закончила 9 классов и уехала учиться в колледж, тоже подальше от буйной родительницы. Все жестокое воспитание в итоге досталось младшему ребенку — Игорю*. Отец мальчика был убит во время сельской поножовщины 10 лет назад и теперь Анжела получает пенсию за потерю кормильца. Да она и до этого, как говорят в деревне Пашня, никогда нигде не работала.

— Она жила в Томской области долго, потом переехала в Сузунский район Новосибирской области — в село Шарчино. Там она на материнский капитал купила домик и жила до тех пор, пока ее не стала донимать опека, — рассказала КП-Новосибирск знакомая с ситуацией жительница Томска Кристина В. — Причины все те же. Избивала детей, с ней тогда жили сын и дочка. Причем детей бьет, а им даже спать не на чем! В доме у них не было даже кроватей и главным предметом роскоши считался плазменный телевизор, купленный на детские пособия. Ребятишки иногда попадались на мелком воровстве в магазинах, потому что кушать было нечего.

Соседи регулярно жаловались на эту семью во все социальные службы и умоляли спасти детей. В один прекрасный момент Анжела почувствовала, что ее могут лишить родительских прав. Она быстро вернулась обратно в Томскую область.

Возможно, что сейчас у женщины не получится уйти от ответственности, а у забитого и запуганного 12-летнего Игоря появится, наконец, шанс на нормальную жизнь.

— 19 декабря в вечернее время жительница деревни Пашни Каргасокского района применила насилие к своему несовершеннолетнему сыну из-за его поведения в школе, при этом кричала, что «Убивает и убивать будет». Следователи Парабельского межрайонного следственного отдела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», — прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Расследование уголовного дела находится под личным контролем руководителя следственного управления.

*Имя ребенка изменено.

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