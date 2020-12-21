Впервые в Новосибирске выступил оркестр национальных инструментов «Терема» вместе с солистами Мариинского театра и звездами романса

Оркестр национальных инструментов «Терема». Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Экватором Всероссийского фестиваля отечественного музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства «Царица песня», который впервые проходит в Новосибирской области, в минувшую субботу стала совместная концертная программа «Музыка сердца».

Владимир Самсонов, Анастасия Калагина, Ирина Крутова и Сергей Зыков. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Выдающиеся современные звезды российской сцены Анастасия Калагина, Владимир Самсонов, а также Ирина Крутова и Сергей Зыков под аккомпанемент яркого молодежного оркестра национальных инструментов «Терема» исполнили романсы, оперные арии, русские народные и эстрадные песни в КТЦ «Евразия».

Оркестр «Терема», созданный в 2013 году, известен как неординарный коллектив, предлагающий свежий взгляд на традиционную национальную музыку и раскрывающий культурное наследие через оригинальные аранжировки народных и классических произведений, делая их привлекательными для широкого слушателя.

Анастасия Калагина. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

- Мое сотрудничество с оркестром «Терема» началось благодаря дирижеру Андрею Долгову - художественному руководителю, замечательному музыканту, очень талантливому аранжировщику. Все композиции, которые сегодня прозвучали, были аранжированы им, - рассказала солистка Мариинского театра Анастасия Калагина. - Андрей Долгов прекрасно знает специфику народных инструментов, именно поэтому композиции так богато и разнообразно звучат. Мне очень приятно выступать с оркестром «Терема»: музыканты очень чуткие, быстрые, схватывают идеи на лету. Буквально несколько обсуждений - и произведение начинает сверкать другими красками.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Художественный руководитель и дирижер оркестра «Терема» Андрей Долгов подчеркнул:

- Для меня это вторые гастроли в этом году. Наш оркестр и солисты - все очень воодушевлены приемом, для нас это как глоток свежего воздуха, мы очень тоскуем без концертов. Безусловно, сейчас существуют онлайн-форматы, но живой отклик, который мы получаем от зала, не заменить ничем.

Обоюдная тоска по встречам с искусством особенно раскрылась в этот вечер - новосибирская публика, соскучившись по живым концертам, подарила артистам самый горячий прием - эмоции переполняли зрителей так, что всем известные композиции «Течет река Волга», «В горнице моей светло» и «Очи черные» пел весь зал.

Ирина Крутова. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

- Выступление с оркестром - особенная радость. Когда подобный репертуар и молодые артисты объединяются - это очень живо и наполнено энергией, взаимная радость для артистов и публики, особый энергетический заряд. Сейчас мы все видимся и выступаем реже, поэтому сегодня двойной праздник, ведь увидеться с коллегами и выступить на прекрасном концерте - это счастье, - поделилась звезда русского романса солистка ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Ирина Крутова.

Двухнедельный музыкальный марафон «Царица песни», который проводится с учетом всех необходимых мер безопасности, не только объединил уникальные программы артистов разных городов России и выступления в разных жанрах, но и доказал, что именно сейчас искусство способно поддержать людей, так как песня сопровождает человека на протяжении всей жизни.

Владимир Самсонов. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

- Русская песня - это вершина музыки, - напомнил Андрей Долгов. - Та душевность, которая в ней достигается, и глубина исполнения - это, на мой взгляд, именно то, что стоит пропагандировать, играть и транслировать на самых разных площадках.

Фестиваль продолжится выступлениями ансамблей «Маркелловы голоса», «Белые росы», солистов Евгения Южина, Карена Мовсесяна и мастер-классом Новосибирского областного хора молодежи и студентов в формате открытой репетиции «Предчувствие Рождества». Официальное закрытие фестиваля «Царица песня» состоится 26 декабря - в этот день пройдет концерт «Посвящение Людмиле Зыкиной» с участием Сибирского русского народного хора и одной из последних учениц великой певицы - обладательницы Гран-при имени Лидии Руслановой конкурса «Голоса России» солистки Ольги Чирковой.