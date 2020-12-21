Людей напугало видео с большим самолётом из Толмачёво: объясняем, что произошло

Самолет все время находился на рулежной дорожке. Фото: стоп-кадр из видео.

В понедельник, 21 декабря, очевидец сообщил о том, что в новосибирском аэропорту «Толмачево» снова произошло ЧП: самолет компании «Cargolux» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сибиряк снял это на видео и поделился им в группе «АСТ-54».

— Как сообщает наш читатель, авиасудно компании «Cargolux» уже более часа стоит за пределами посадочной полосы. Также подписчик отмечает, что рядом с бортом находились автомобили аварийных служб, открытого горения не наблюдается, — передали в «АСТ-54».

Однако это сообщения сразу же опровергли.

— Информация не соответствует действительности. Самолет находился на рулежной дорожке в момент съемки. Аэропорт работает в штатном режиме, никаких ЧП нет, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

То, что с самолетом все в порядке, КП-Новосибирск также подтвердили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СК России и Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Информацию опровергаем, ЧП не было, — сообщили в обоих ведомствах.

Напомним, 13 ноября в «Толмачево» самолет «Ан-124» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки. К счастью, тогда никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новосибирском аэропорту самолет выкатился со взлетной полосы

К счастью, во время ЧП в «Толмачево» никто не пострадал (подробнее)

«Смотрел в окно и садил самолет»: следователи рассказали, как пилоты АН-124 приземлились без связи в «Толмачево»

На месте аварийной посадки вторые сутки работает комиссия, которая установит причину ЧП (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru